Investimento em quadra de areia deveria ir por terra

Foto: AURÉLIO ALVES Incêndio no Parque do Cocó fumaça se espalhou por bairros de Fortaleza e chamou a atenção para a necessidade de proteção

A devastação do Cocó, a exigir investimento em monitoramento, deveria jogar por terra a ideia do Governo do Ceará de investir R$ 55 milhões em 1.002 quadras de beach tênis, vôlei de praia, peteca e o que mais se puder jogar nelas. Há uma aparente frivolidade do beach tênis como política pública para o esporte - e não ficou claro se haverá bolsa-raquete.

O inferno no parque chamou a atenção para a necessidade de respostas do estado - o Cocó é estadual - por meio de estratégias de vigilância. É preciso fazer conta, mas como explicar ao distinto público que os R$ 55 milhões - ou muito menos - não seriam mais bem empregados em câmeras, militares e equipamentos de vigilância e combate a fogo no Cocó?

O editorial do O POVO da sexta-feira foi direto ao ponto: "Quando será o próximo incêndio no Cocó?".

