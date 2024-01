Recado de Lula é também para Camilo

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 19-01-2023: Evento para lançamento da pedra fundamental da construção de uma unidade do ITA na Base Aérea de Fortalaza, com a presença do presindente Lula. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

Camilo Santana era tenente no grupo político dos Ferreira Gomes, em passado aparentemente distante, mas nem tão longínquo assim. O grupo implodiu, o tempo passou, voou (na sexta-feira estava ele na Base Aérea, aliás) e o hoje ministro da Educação de Lula e lidera o seu próprio grupo. Os camilistas o têm quatro patentes acima. Tasso Jereissati já disse à boca miúda ser Camilo o maior coronel do Ceará hoje, negando ter sido ele um. O choro do ministro na pedra fundamental do ITA o humanizou ante o sangue frio das manobras da política. Contemptos que Luizianne chama de violência.

O ministro tem influência no PT estadual; poder no PSB cearense (seu pai, Eudoro Santana é o presidente); um rol de partidos associados, devidamente acomodados; um governador indicado por ele; nomes no primeiro escalão (sua esposa é a secretária da área social); seu irmão gere a rede de equipamentos culturais nascidos de sua lavra; tem a simpatia do presidente Lula (que o tem como benchmarking em se tratando de Governo do Ceará); dirige um dos principais ministérios da República, com orçamento robusto e direito de recrutar os nomes-chave; segue como opção para a sucessão de Lula, quando este dia chegar, em 2026 ou 2030, quando ainda será senador; levou um nome de fora para o PT (Evandro) e trabalha para fazê-lo candidato a prefeito de Fortaleza. Ufa! Camilo tem mesmo mais estrelas no ombro

A gestão é o alimento

Mas a política não é autótrofa. O alimento vem da gestão. Embora não seja mais governador, o êxito ou tropeço de Elmano se refletem diretamente no projeto de Camilo. A dureza das imagens do incêndio do Parque do Cocó compôs o pacote das más notícias do Ceará nesta curta temporada de 2024. Ao fogo e à fumaça somam-se a tentativa de assalto nas dunas e a morte de um taxista em serviço. Para destacar três. Na coluna do positivo, de relevância maior, a pedra fundamental do ITA. Um investimento de base, muito mais relevante do que uma montadora aqui ou uma usina acolá. Desde que componha uma estratégia.

Noves fora o clima esfumaçado advindo da violência, o Estado apagou uma parte dos danos ao prender os algozes dos dois casos policiais. Do incêndio ainda não se sabe a autoria. Ah, teve ainda a fuga de quatro presos de um presídio estadual, recapturados em 24 horas. No turismo, afora o ataque ao bugue, a péssima notícia do desempenho do Ceará. O Estado apresentou o pior resultado do Brasil no índice de atividades turísticas da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), em novembro, divulgada pelo IBGE. Sem contar o investimento na térmica de R$ 4,7 bilhões abortado no Pecém a comprometer a oferta de energia.

Recado de Lula para os dois

E é por esta razão que o recado de Lula para o governador - definindo Camilo e Cid como parâmetros, tendo que ser ser melhor ou pelo menos igual - soou desconfortável não apenas para Elmano, mas também para Camilo. As eleições deste ano dependem também de como estarão os governos do PT. Lá e cá.

40% DO CONSUMO

Com R$ 3,1 bi do BNDES, ArcelorMittal e Casa dos Ventos farão energia

Sairá dos ventos baianos cerca de 40% do consumo elétrico da ArcelorMittal no Brasil. Precisamente dos municípios de Morro do Chapéu e Várzea Nova. O complexo Babilônia Centro é resultado de uma joint-venture entre a Casa dos Ventos, do cearense Mário Araripe, e a ArcelorMittal, dona da siderúrgica ArcelorMittal Pecém. São 123 aerogeradores, capacidade instalada de 553,5 MW e geração de energia estimada em 267 MW. Em suma, o complexo permitirá que a ArcelorMittal Brasil seja autoprodutora de energia por meio do maior contrato corporativo de energia renovável celebrado no País. O dinheiro para tocar o projeto é federal. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) entra com crédito de R$ 3,16 bilhões. O montante corresponde a 80% do total a ser investido no projeto.

VIDA REAL

Estado e Prefeitura não agem contra flanelinhas

A frase do flanelinha foi "quem manda aqui somos nós". Em tom de ameaça, avisou a uma família a estacionar o carro para ir ao pré-carnaval na Praça do Ferreira, final da tarde de sexta-feira, a cerca de 200m da festa. Por não ter cedido à extorsão - já pagaria o Zonal Azul - a família encontrou o carro depenado. Quebraram os vidros. Levaram a cadeirinha da criança e até a bateria do automóvel. Ao chegar à delegacia fazer o Boletim de Ocorrência se depararam com o sistema da Polícia Civil fora do ar. A tempestade perfeita. Com a ajuda de guardas municipais, conseguiram sair do local. Não há histórico de Estado ou Prefeitura agirem para coibir a extorsão por ditos flanelinhas. É barato o enfrentamento. Exige baixa tecnologia. Basta aplicar o Código Penal.

CHATEAU JULLIE 2

Empresária quer fazer aeroporto em Camocim

Escritora. Life coach perita no atendimento para casais e mulheres. Já residiu em três países e visitou cerca de 60. Este é um resumo da autobiografia de Jullie Carroll (à venda na Amazon), a mulher que comanda o grupo Chateau Julie. Ela anuncia um aeroporto em Camocim. O aeroporto é descrito como o primeiro da região a operar também à noite, com pista de 1.200m, expansível para 1.850m. O local é próximo ao Lago Grande, às margens da praia de Tatajuba. O aeroporto já tem nome, Chateau Julie 2. Segundo ela, o projeto estrutural está finalizado, pronto para a construção. E pretende operar até dezembro deste ano já. Está à procura de investidores.

PAPEL

Tebet ficou com agenda negativa

E Simone Tebet, hein? A surpresa das eleições de 2022, lutando sem nem sequer ter o apoio do seu partido, o MDB, e sendo mulher em mundo machista, alcançou um importante terceiro lugar na disputa pela Presidência, embora com apenas 4,16% dos votos, com cerca de cinco milhões deles - e foi o terceiro lugar com menos votos na história, por conta da polarização Lula e Bolsonaro, acreditou no PT e entrou no Governo. Como previsto, não conseguiu lugar à janela e tampouco almoçar com refrigerante. No Ministério do Planejamento, está fora de cena. E quando apareceu foi com agenda árida. Teve que explicar que a estimativa de receita incluída no Orçamento de 2024 era "plausível" e "razoável" quando a peça foi elaborada, mas acabou desvirtuada com alterações pelo Congresso. Foi uma resposta ao alerta do TCU quanto a supostas receitas superestimadas.

PRIORIDADES

Investimento em quadra de areia deveria ir por terra

A devastação do Cocó, a exigir investimento em monitoramento, deveria jogar por terra a ideia do Governo do Ceará de investir R$ 55 milhões em 1.002 quadras de beach tênis, vôlei de praia, peteca e o que mais se puder jogar nelas. Há uma aparente frivolidade do beach tênis como política pública para o esporte - e não ficou claro se haverá bolsa-raquete. O inferno no parque chamou a atenção para a necessidade de respostas do estado - o Cocó é estadual - por meio de estratégias de vigilância. É preciso fazer conta, mas como explicar ao distinto público que os R$ 55 milhões - ou muito menos - não seriam melhor empregados em câmeras, militares e equipamentos de combate ao fogo? O editorial do O POVO da sexta-feira foi direto ao ponto: "Quando será o próximo incêndio no Cocó?".

horizontais

A dor das operadoras - A Terceira Turma do STJ decidiu, por maioria de votos, que o simples fato de o consumidor possuir negativação nos cadastros de inadimplentes não justifica, por si só, que a operadora recuse a contratação de plano de saúde. Entendeu ser afronta à dignidade, além de ser incompatível com os princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Farda grátis - A Defensoria Pública avisa que está atenta à vigência da Lei que obriga o fornecimento do fardamento escolar pelas escolas do estado. A lei nasceu da pressão da Defensoria ante denúncias de cobrança. A Lei é de junho de 2023. Lei é para ser cumprida. De todo modo, não é de aceitação unânime. Há diretores que alegam ser um exagero, ante outros consumos pelas famílias.

ITA no Ceará, Embraer na Bahia - Embraer e o Senai Cimatec (Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia) - assinaram Memorando de Entendimento para estabelecer relacionamento de cooperação em pesquisas conjuntas para a área industrial. Desdobramento do acordo assinado pelo presidente Lula na Bahia, ao tempo em que confirmou o ITA no Ceará.

Mestrado e doutorado - A Pós-Graduação em Administração da Unifor lançou edital com vagas remanescentes para seus cursos de Mestrado e Doutorado Acadêmicos. Ao todo, 20 vagas para o Mestrado e cinco para o Doutorado. As linhas de pesquisa são as seguintes: Estratégia, Marketing e Governança (EMG); e Sustentabilidade, Empreendedorismo e Inovação (SEI).

Novos Talentos - Estão abertas até dia 14 de fevereiro as inscrições para a próxima turma do curso Novos Talentos para Estudantes de Jornalismo, realizado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR), em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO. Exclusivamente on-line, as inscrições devem ser feitas em fdr.org.br/novostalentos

Alerta - "Cuidado, cuidado". O alerta, feito pausadamente depois de dois sinais sonoros (bips), é um dos avisos emitidos por uma tecnologia desenvolvida pela plataforma de gestão de frotas, a Infleet. Direcionados aos motoristas, esse e outros recados servem para lembrar quando é hora de descansar, ou ainda chamar a atenção para condutas ao volante. "Não desvie o olhar", "não se alimente", "não fume" e "não use o celular" são outras frases ditas pelo sistema para chamar atenção. O sistema também detecta quando alguém não autorizado assume o volante. "Não reconheci você" é a frase emitida pela tecnologia da Infleet. Também, quando a operação é realizada incorretamente. "Violação no sistema", diz a voz.

Padrão Aena - O aeroporto de Congonhas, administrado pela espanhola Aena, superou em 2023 a marca de 22 milhões de passageiros, retomando o nível pré-pandemia. Desde 2020, a Aena gere os terminais de Juazeiro do Norte, do Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju e Campina Grande (PB), dentre outros. Na Espanha, a Aena opera 46 aeroportos e dois heliportos. É acionista controlador, com 51%, do aeroporto de Londres-Luton no Reino Unido, além de gerenciar aeroportos no México (12), Colômbia (2) e Jamaica (2). Em tempo: a cervejaria Heineken abriu sua primeira loja conceito do Nordeste. Fica no Aeroporto de Maceió.

Sisu - Começam nesta segunda-feira (22) e seguem até quinta-feira (25) as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024, no qual estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023 concorrem a vagas em instituições públicas de ensino superior. Nos próximos dias, a Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgará edital próprio de participação. Nele, regras, datas e outros detalhes do processo seletivo.

Nova indústria Brasil - O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), do qual o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é membro, faz reunião nesta segunda-feira, 22, às 11h, no Palácio do Planalto, para aprovar a Nova Indústria Brasil, política industrial que traça o caminho do desenvolvimento até 2033.

Férias - O redator da Coluna sai em imerecidas férias de duas semanas.