Litoral Oeste puxa agenda imobiliária

Foto: Camila Farah/Divulgação Clube da Prancha Guajiru Aulas de kitesurf na praia localizada em Trairi

No mapa dos investimentos do mercado imobiliário do Ceará, afora projetos de destaque em Fortim, por exemplo, na porção Leste dos 573 km de praias do Ceará, o Litoral Oeste é hoje o mais evidente no segmento de "segunda residência". Em geral, é o público local mesmo quem compra. Gente em busca de desconexão, relaxamento, vida em família e um local seguro. Em seguida apenas vêm os estrangeiros. Estes são, sobretudo, dos países nórdicos, suíços, franceses e alemães.

Quem está construindo e explorando a região do Litoral Oeste é o construtor cearense. A favor das empresas locais, o conhecimento do potencial regional. Entre 2020 e 2022, houve cerca de 12 lançamentos. Somando tudo, algo como 480 unidades. Em conta rápida, mais de meio bilhão de reais na região.

O kitesurfe é um ponto de atração no combo de atrações, mas o peso do esporte é na geração de receita local e na atração dos estrangeiros. A indústria turística se beneficia da movimentação ofertando opção de hospedagem temporária. Jericoacoara, com um aeroporto - no município vizinho de Cruz - é uma âncora determinante.

Para além do modismo

O diretor comercial da Triple Engenharia, Luciano Cavalcante Neto, é um dos que investe. A aposta dele é Trairi. O Manoá Guajiru, condomínio na Praia do Guajiru, ao lado de Flecheiras, pôs na prateleira 44 unidades em sistema de condomínio fechado. Mira na faixa de público que o mercado enxerga com clareza, o alto padrão.

Flecheiras, aliás, está entre os destinos mais acolhedores do Brasil, segundo ranking divulgado pela Booking.com. No 12º Traveller Review Awards, entram Guajiru, Icaraizinho de Amontada, Jericoacoara e toda a chamada "Rotas das emoções".

No ano passado, um estudo realizado pela consultoria imobiliária VMV Real Estate Consulting revelava que nos últimos quatro anos houve um aumento de 450% nas vendas de imóveis para clientes estrangeiros em mais de 24 estados brasileiros, dentre eles o Ceará. Conforme o levantamento, antes do quadriênio, apenas 3% das vendas de incorporadoras em cidades litorâneas eram para compradores estrangeiros. A média passara a 12%. Não apenas na praia, mas também em áreas urbanas, investidores de Portugal e Espanha lideravam as compras. A disposição para comprar há. O que determina onde será feito o investimento é a capacidade de vender. O comprador faz uma proteção do seu patrimônio ao ganhar em euro e adquirir imóveis em real.

E o meio-ambiente?

Ao tempo em que se festeja a entrada do dinheiro novo, também vê-se a ausência de proteção legal efetiva ao meio-ambiente no litoral. Parece ter piorado muito quando o controle passou a ser municipal. Os indicadores de ESG são um parâmetro, mas não se pode depender da consciência de quem empreende. O caso do empreendimento da Triple no Guajiru é referência. Tem Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e coleta seletiva, além de energia solar e carregador para carros elétricos. Mas e os que não têm?

ELEIÇÕES 2026

Eduardo Leite cada vez mais na mira

EDUARDO LEITE (PSDB) recebendo o vice-presidente e ex-tucano Geraldo Alckmin Crédito: Cadu Gomes / VPR

A maior intensidade dos ataques ao governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) nesta semana é sintomática. Mal comparando, acontece no futebol diante de uma derrota por pênalti. Sobra para quem perdeu uma cobrança decisiva ou para o treinador. Ninguém está muito disposto a discutir o conjunto da obra. A urgência é por achar um culpado. Em verdade, ao alterar 480 normas do Código Ambiental em seu primeiro ano de mandato, em 2019, alinhando a legislação estadual à federal, Leite não escolheu uma boa referência. O então ministro do Meio Ambiente era Ricardo Salles, aquele de passar a boiada. Mas daí a atribuir a responsabilidade integral pelas cheias é a política falando. Por ser pré-candidato à Presidência da República, ganhou a ira da militância petista/chapa branca e a simpatia do establishment. O mercado testa e retesta. Pergunta em pesquisas se a orientação sexual é determinante. A base governista e o mercado sabem que Leite encarna uma possível candidatura capaz de oferecer ao distinto eleitor um contraponto não tosco, como o bolsonarismo puro é.

JUSTIÇA

O direito de livrar benefícios fiscais da tributação

O direito de não submeter benefícios fiscais de ICMS à tributação, fugindo da Lei das Subvenções (14.789/2023) - arma do Ministério da Fazenda para atingir as metas fiscais - tem sido obtido por contribuintes na segunda instância. Houve aqui na região, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), com sede no Recife, e também no TRF-3, em São Paulo. Um dos contribuintes a obter vitória foi a fabricante da cachaça Pitu, de Pernambuco, revelou o Valor. O caso envolve crédito presumido de ICMS. Livra-se de pagar R$ 245 mil por mês de IRPJ e CSLL, sobre os R$ 722 mil que recebe de crédito presumido do governo pernambucano.

PESQUISA

Empresário brasileiro está mais otimista; subiu de 60 % para 72%

O empresário brasileiro está mais otimista para 2024 e isso reflete diretamente no cenário de previsão de investimentos do País. Esse é um dos destaques da edição do primeiro trimestre da International Business Report (IBR), realizado pela Grant Thornton, uma das maiores empresas de consultoria, auditoria e tributos do mundo. A pesquisa foi realizada com cinco mil líderes empresariais de companhias de médio porte em 28 países. O otimismo para os próximos 12 meses aumentou de 60% no fim do ano passado, para 72%. Outro: 73% das organizações estão comprometidas com ações com foco em ESG, bem acima da média global (54%) e da América Latina (53%).

ALIDE

BNB recebe reunião com bancos de 26 países

PAULO CÂMARA presidente do Banco do Nordeste Crédito: FÁBIO LIMA

O Banco do Nordeste (BNB) será o anfitrião da Reunião Anual da Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras de Desenvolvimento (Alide), com o tema "O financiamento do desenvolvimento diante dos atuais desafios globais". O evento ocorrerá em Fortaleza, de quarta a sexta-feira (15 a 17), no Passaré. Virão 250 representantes de instituições financeiras de 26 países. Estarão lado a lado os presidentes da Alide, Luis Antonio Ramírez, do BNB, o anfitrião Paulo Câmara, do BNDES, Aloizio Mercadante, e o governador Elmano de Freitas, que viajou aos Países Baixos.

CAUCAIA E SÃO GONÇALO

ArcelorMittal renova com Sebrae-CE por mais três anos

A ArcelorMittal e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae Ceará) abrem na terça-feira, das 9h às 12h, o 4º Ciclo do Programa Território Empreendedor, no Sesc Iparana Ecoresort, em Caucaia. Haverá a formalização da parceria entre a ArcelorMittal e o Sebrae-CE para a realização de mais três anos de investimentos conjuntos na região de São Gonçalo do Amarante e Caucaia. O programa está completando 10 anos e já beneficiou mais de três mil cearenses desde 2014. Oferece formação empreendedora para diversos públicos: estudantes, mulheres, microempresas e novos empreendedores. Têm apoio das duas prefeituras.

horizontais

Jogo rápido - Puxa, que coisa boa não ser candidato. A gente come o que quer (ou pode), não tem que disfarçar os "nãos" e nem precisa pedalar ao sol.

Vacinas - O Ceará é um dos 12 estados a receber do Ministério da Saúde as primeiras doses da vacina atualizada contra a Covid-19. Os lotes são parte de um total de 12,5 milhões de doses adquiridas. A distribuição começou na quinta-feira, 9.

Ajuda I - O Instituto Federal do Ceará (IFCE) se mobiliza para ajudar o Rio Grande do Sul com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e Cruz Vermelha Brasileira (Ceará). A Naturágua ajuda. Doou uma carreta de água mineral com garrafões de 20 Litros. Participam da iniciativa parceiros estratégicos, como o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), a Prefeitura de Redenção, empresas de transporte urbano e de cargas, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), grupos de off-road, a Academia Cearense de Direito, o Sindicato das Empresas de Informática, Telecomunicação e Automação do Ceará (Seitac), a Casa dos Amigos de Russas, a Pentagonal Consultoria e Investimentos e outros parceiros.



Ajuda II - O Instituto Atlântico está promovendo uma campanha de arrecadação de doações para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A sede do Atlântico será um ponto de coleta. A líder de Diversidade e Inclusão do Atlântico, Natália Pasetti, diz que a coleta vale tanto para o time da organização como para a comunidade. Aceita água, roupas, calçados, produtos de higiene pessoal e ração para cachorros e gatos. No Shopping Salinas.

CPI da Enel - O deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) conseguiu a inclusão de uma série de exigências que integram o relatório final da CPI da Enel. Dentre os quais, a obrigação de a concessionária prestar contas trimestralmente à Assembleia a respeito dos investimentos previstos e realizados. Também: Balanço Social Anual da concessionária, de forma a explicitar metas quantitativas e qualitativas relativas às práticas de ESG.

Vento fraco - A Aeris Energy, produtora de pás eólicas no Complexo do Pecém, demitiu nas últimas semanas mais de 1.500 funcionários, disse a Folha de S. Paulo. Motivo: falta de demanda. O mercado vive o marasmo de um mercado com excesso de energia no mercado interno.

Reconhecimento - A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, para ser válido, o procedimento de reconhecimento de pessoas descrito no artigo 226, parágrafo II, do Código de Processo Penal (CPP) deve garantir que haja alguma semelhança física entre o suspeito e os demais indivíduos colocados ao seu lado. Ao seguir o entendimento, absolveu um homem negro que, na hora do reconhecimento, foi posto ao lado de dois homens brancos. Para o colegiado, a exigência de que as demais pessoas tenham alguma semelhança com o suspeito é uma forma de assegurar a imparcialidade e a precisão do procedimento.