O que Camilo fazia ali em anúncio de fábrica de carros

Foto: Samuel Setubal Empresária Ticiana Rolim Queiroz, governador Elmano de Freitas, vice-presidente Geraldo Alckmin, deputada estadual Jô Farias (PT), ministro Camilo Santana e o vice-presidente da Comexport, Rodrigo Teixeira

O que fazia um ministro da Educação no anúncio de uma fábrica de automóveis? Aconteceu no Ceará, na sexta-feira passada, e o ministro em questão é o petista cearense Camilo Santana, ali encarnando dois outros papéis: chefe político de um grupo, do qual faz parte o governador Elmano de Freitas, e governador quando foram iniciados os entendimentos que agora ganham corpo e assinaturas. Um exemplo foi o anúncio da montadora a se instalar em Horizonte. Mas há outros.

A empresa é a Comexport Trading LTDA, brasileira especializada em importação e exportação. Vai montar carros no regime CKD, pelo qual traz peças de fora do Brasil. O desenho do memorando de 2021 era esse anunciado com a participação do vice-presidente da República e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin. O movimento desloca o polo de importações do Espírito Santo para o Porto do Pecém.

Com mais de 50 anos de experiência e uma gigante brasileira em Comércio Exterior, a Comexport atua em diversos segmentos, operando nos principais portos do litoral brasileiro. A empresa também possui filiais nos Estados Unidos, Suíça, Polônia, Rússia e China. No Memorando de Entendimentos (MoU) de 2021, a Comexport iria atuar não apenas com importações automotivas, mas também com aeronaves executivas e equipamentos para indústria e parques solares e eólicos. A projeção era de que o volume de operações adicionasse 1% ao Produto Interno Bruto do Ceará.

Anúncios são herança

A rigor, a agenda de anúncios do atual Governo ainda é extensão do que foi costurado na Era Camilo no Abolição, com Maia Jr no segundo Governo à frente da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE). Natural que assim seja porque as decisões em se tratando de investimentos não são da noite para o dia.

O mesmo se deu quanto ao investimento anunciado pela dinamarquesa Vestas e outro negócio de base, o terminal de amônia do Pecém. No caso das Vestas, a produção de peças para a indústria eólica, com investimentos de R$ 130 milhões e mais parceria com o Santander e com o Governo estadual para criar uma cadeia de fornecedores. Neste caso, O investimento estava dependendo de um acordo com a Sefaz. Elmano deu o sinal verde e a coisa avançou.

No Pecém também

Tem ainda o caso do terminal de amônia, confirmado no mês passado. o consórcio Stolthaven Terminals/Global Energy Storage (GES) como a "potencial operadora" para planejar, projetar, construir e operar o terminal, estrutura compartilhada a ser utilizada pelos produtores de amônia verde que deverão se instalar no Complexo do Pecém a partir de 2026. Já o consórcio Transhydrogen Alliance reúne as empresas holandesas Trammo, Proton Ventures GES e VARO. Juntas assinaram um MoU com o Governo do Ceará em outubro de 2021 para cooperação de produção e exportação de hidrogênio e principalmente amônia verde para a Europa via Roterdã. Todos no governo Camilo Santana.

ESTÁDIOS

Eles venceram e não haverá cadeira para nós

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC CADEIRAS da Arena Castelão: remoção para evitar vandalismo por torcidas organizadas

No passado, os ônibus urbanos de Fortaleza possuíam assentos acolchoados, bem lembra o jornalista Nazareno Albuquerque. Ofereciam mais conforto aos usuários. Deixou de ser assim ante o vandalismo. Cortavam os assentos. E eis que há um ano ficou decidido que cadeiras da Arena Castelão, das áreas onde ficam torcidas organizadas, seriam retiradas para evitar o…vandalismo. A retirada está até atrasada, mas haverá até o final do ano. O último episódio ocorreu na terça-feira, 6, em partida na qual a torcida era praticamente única, do Ceará. Houve cadeiras arrancadas e arremessadas. A retirada implica que eles venceram. O promotor Edvando França, coordenador do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), pondera. "A gente precisa ter leis mais práticas e menos protocolares. Não pode dar murro em ponta de faca e lutando contra uma cultura do mal. Precisa se amoldar a esta situação". Ele afirma ser uma tendência mundial e cita as arenas do Grêmio e do Corinthians. Em tempo: a Copa do Mundo feminina de 2027 terá Fortaleza como sede. O padrão Fifa não prevê clientes em pé. E os assentos certamente serão repostos para um jogo se preciso.

ESTA SEMANA

Senado vota transição da desoneração

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiou para esta semana a votação do projeto de lei que cria um regime de transição para o fim da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O PL 1.847/2024, do senador licenciado Efraim Filho (União-PB), contempla acordo firmado entre o Governo e o Congresso sobre a Lei 14.784, de 2023. Essa lei prorrogou a desoneração por quatro anos.

BALANÇO

M. Dias Branco lucra R$ 344,8 mi no tri

Líder nacional em massas, biscoitos, farinhas e farelos, a cearense M. Dias Branco encerrou o primeiro semestre de 2024 com volume de vendas de 904,1 mil toneladas, com crescimento de 5,5% na comparação com o mesmo período do ano passado.A empresa registrou lucro líquido de R$ 344,8 milhões, ante R$ 287,8 milhões no 1S23, com aumento de 19,8% na mesma comparação. O Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) fechou o semestre em R$ 614,1 milhões, com aumento de 11,6%.

TOMADA

Seguros para elétricos inclui bateria zerada

Foto: Divulgação Carros elétricos mercado de seguros tem produtos específicos

O mercado de veículos eletrificados no Brasil teve no ano passado 93.927 emplacamentos, um aumento de 91% em comparação com os 49.245 emplacamentos de 2022. Dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). E o seguro? O diretor do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste, Leandro Vasco, diz que as seguradoras estão sem distinção. Mas tem produtos específicos, como a cobertura para cabos de carregamento, assistência em caso de falta de bateria ou carga, e oficinas credenciadas especializadas.

CONSUMO

Cerveja bebe dos grandes eventos

Foto: Reprodução/Freepik MARKETING Patrocínio de eventos aumenta consumo, mostra Kantar

A ligação da cerveja e grandes eventos esportivos segue firme. No mês da última Copa do Mundo, dezembro de 2022, por exemplo, a cerveja teve alta de 5,8% em volume de vendas na América Latina. E a categoria continuou crescendo, atingindo um patamar 3% maior que no período anterior ao evento. É o que aponta um levantamento da Kantar. A Budweiser foi a patrocinadora oficial da Copa e viu o desempenho crescer 32% nos 12 meses pós evento. Já a Amstel subiu 2,2 pontos percentuais no Brasil e põe na conta do patrocínio à Libertadores, desde 2017.

horizontais

BIM - O IV BIM Forum Roadshow Brasil, na terça-feira, das 8h às 18h, na sede Fiec, terá o painel intitulado "Desafios e Oportunidades para Implantação BIM", ministrado pelo arquiteto Gustavo Amorim, sócio-fundador da EXP Brasil. A empresa cearense usa o BIM (um modelo de gerenciamento de obra) para soluções integradas em projetos de engenharia e arquitetura. As inscrições são gratuitas em www.bimforum.org.br.

Tok & Stok - A Mobly anunciou acordo pelo qual se tornará a controladora da Tok & Stok, triplicando faturamento e na expectativa de sinergias entre R$ 80 milhões a R$ 135 milhões por ano até 2029.

Em circulum - A Amil está vendendo um hospital em Curitiba. Tenta reduzir o endividamento desde a aquisição por José Seripieri Junior, no final do ano passado. Em Fortaleza, as conversas para a venda do Monte Klinikum seguem em círculo.

PM - O novo prédio do Comando da PM, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), custou R$ 27.818.984,29. Dinheiro do Tesouro do Estado.

Verdade chinesa - A GWM Brasil alcançou seu recorde histórico de vendas em julho com 3.184 emplacamentos. O maior volume havia sido em dezembro do ano passado (2.795 unidades). Ultrapassou Peugeot, Ram, Mitsubishi, BMW e Volvo. Na Barão de Studart, seguem em obras a segunda loja de Fortaleza.

Ford - Dia 14, a Crasa, a única concessionária Ford em Fortaleza, faz evento para apresentar a estrutura Ford Pro Brasil (focada na linha comercial) e novos modelos da linha.

Quem mais deve - Dados do Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian mostraram que em junho 6,9 milhões de negócios estavam com contas negativadas. Isto dá 31,2% do total de companhias existentes no Brasil. O levantamento também registrou o volume de mais de 50 milhões de dívidas no mês, que equivalem à soma de R$ 146,2 bilhões. Em média, cada CNPJ negativado possuía sete contas atrasadas. Em junho, Alagoas registrou a maior taxa de inadimplência das empresas do País, com 44,5% das companhias do estado com o CNPJ no vermelho. Depois, Maranhão (39,8%) e Roraima (38,5%). O Ceará apareceu em 19°, com 26,4%.