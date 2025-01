Tentativas de fazer o ano novo

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 31-12-2024: Movimentação e fogos do Reveillon de Fortaleza para a virada do ano de 2025 na Praia de Iracema. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O ano começou há cinco dias, mas aquela sensação de déjà vu, está por toda parte, como previsto. A ideia de que tudo vai mudar na virada do ano é só uma ideia. Novos-velhos jingles-paródias; atos de campanha em começo de mandato, como levar a equipe para almoçar no Mercado; dress code Colete da Defesa Civil; postagens em redes sociais com sugestão de acaso, mas muito bem ensaiadas; a violência nas ruas, com inocentes vítimas de bandidos e policiais; esquema especial, mas blecaute no réveillon; atentados nos EUA; massacre no Oriente Médio; takes de helicópteros e pratos; alguma reflexão from Miami; afora uma lista imensa de passivos a serem resolvidos, no público e no privado.

O recém-empossado prefeito Evandro Leitão (PT) tem a seu favor um final de gestão Sarto bastante desastrado, ainda que o mandato não tenha sido uma tragédia, nem mesmo na Saúde, alvo principal da crise. Isso dará a Evandro o oxigênio da tolerância, embora a carga seja um tanto diminuta. Ele estima uma dívida pública perto de R$ 2 bilhões - embora, grifemos, dívida não seja rombo, senão o do Estado seria bem maior. E ao cumprir a promessa obrigatória de extinguir a taxa do lixo, ainda terá de dar um jeito nos R$ 120 milhões a menos.

Já o governador Elmano de Freitas (PT), com equipe renovada depois de metade do mandato, corre para fazer gols no segundo tempo. Amanhã ele reúne os secretários estaduais na Residência Oficial, ao lado do Palácio da Abolição. Os chefes de vinculadas também foram convocados. O encontro, o primeiro após a reforma de dezembro, é anunciado como alinhamento de projetos prioritários para serem tocados até o eleitoral ano que vem.

Eusébio faz bem

A Câmara Municipal de Eusébio aprovou o Projeto de Lei 063/2024 enviado pela Prefeitura, criando o brasão oficial do município. A Lei 2237/2024 foi sancionada e a partir de agora ficará proibida a troca do símbolo, bem como de cores e fontes das letras. Todos os materiais deverão seguir o padrão. A decisão do Eusébio vem em boa hora e deve servir de exemplo para os demais municípios, com gestões ainda sentando nas cadeiras.

A Constituição de 1988 barrou o personalismo das gestões. Nada de nome do prefeito nas placas e na propaganda, como antes. Mas Brasil afora - incluindo a União - usam-se marcas em detrimento do brasão oficial.

Governo e Prefeitura exemplares

A Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Ceará têm sido exemplares. Na Capital, Luizianne passou a usar o belo brasão de Fortaleza, embora colocando o logo do slogan "Fortaleza Bela". No estado, Cid Gomes adotou o igualmente bonito brasão estadual. Tomara que Evandro mantenha e Elmano não invente de mudar. As marcas das gestões têm outro sentido, não precisam incluir o logo.

OBRAS A PARTIR DE AMANHÃ

Complexo da Sabiaguaba terá novo piso, embora seja bem recente

O Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba passará por anunciada revitalização na sua estrutura, com foco na troca do piso. Assim divulgou a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema), responsável pela gestão do espaço. As obras começam amanhã e prosseguem até abril, sem interrupção do funcionamento dos quiosques. Diz buscar "maior segurança e comodidade aos frequentadores e trabalhadores, utilizando materiais mais modernos e sustentáveis". Caramba, foi inaugurado em 29 de março de 2022. São apenas 33 meses. Fosse em um condomínio, haveria taxa extra e todo mundo iria reclamar.

WEBMOTORS

Corolla é o blindado mais procurado

Pela primeira vez, a Webmotors apresenta o ranking dos carros blindados mais procurados pelos usuários da plataforma de todo o Brasil, de novembro de 2022 a novembro de 2024. E o campeão foi o Toyota Corolla. Na sequência, aparecem Volkswagen Jetta (2°), BMW 320i (3°), Volkswagen Passat (4°) e Porsche Cayenne (5°). O Corolla é o sedã mais vendido no Brasil. A CMO (diretora de marketing) da Webmotors, Natalia Spigai, avalia que o comportamento dos usuários indica que a blindagem pode ter se tornado uma escolha mais viável para consumidores que buscam segurança sem abrir mão do custo-benefício.

POR EDITAIS

BNB libera R$ 25 milhões em projetos sociais

O Banco do Nordeste destinou no ano passado R$ 25,2 milhões a projetos sociais por meio de editais. Impactou declaradas 16.123 pessoas. O BNB diz ser o maior volume de recursos destinados a projetos sociais da série histórica iniciada em 2007 e 150% maior do que o total liberado em 2023. Os recursos são oriundos de parte do Imposto de Renda (IR) a ser pago pelo Banco no exercício fiscal passado. Ao todo, foram contemplados 52 projetos de estímulo ao esporte, defesa dos direitos de crianças e adolescentes e de atenção a idosos, pessoas com deficiência (PCD) e pacientes de oncologia. O Ceará recebeu R$ 4,2 milhões em oito projetos.

ÔNIBUS

Sobre três editais que ninguém quis e empresas que ninguém quer

Três licitações fracassadas pelo desinteresse do mercado por operar linhas de ônibus para o Maciço de Baturité dizem muito dos editais. A nota enviada pela Agência Reguladora do Ceará (Arce) e publicada na coluna passada confirmou três licitações desertas: 2020, 2021 e 2022. Quem esmiuçou os editais aponta a razão: o cálculo da tarifa para os serviços licitados são abaixo do custo, daí ninguém querer. Ao mesmo tempo, há casos emblemáticos de mau serviço prestado de maneira incólume. Ainda prefeito de Aracati, Bismarck Maia (Podemos) clamava por nova licitação, para substituir a empresa São Benedito. Opera com veículos acima da idade permitida. Aliás, a reza beneditina foi forte a ponto de a tarifa licitada para o metropolitano, para o lote que a São Benedito operava, ter sido também abaixo do custo.

UM POTE ATÉ AQUI

Falta dinheiro para gasolina e diárias na PF, magoada com Lula

A relação entre a Polícia Federal e o Governo Lula é hoje esgarçada. Aliás, não é de hoje. Desde o começo. O motivo é a penúria financeira da corporação. No Ceará, por exemplo, já falta dinheiro para combustível das viaturas. Também há bolsos vazios para diárias e passagens. Nestes dias, a anunciada Medida Provisória para reajuste de salários de servidores e reestruturação de carreiras só piorou o sentimento de desprestígio. Haverá novos 750 cargos na Defesa, Justiça e Segurança. Só na PF, a Associação dos Delegados (ADPF) fala em 1.700 cargos vagos. Em agosto do ano passado, listou uma pauta com pedido de volta do sobreaviso e a compensação de horas em caso de não acionamento, dentre outros clamores

horizontais

Taser - O governador Elmano de Freitas (PT) pretende comprar armas não letais para a PM do Ceará. A razão é a mesma a mover aquele decreto do presidente Lula orientando as PMs a fazer o que já sabem que têm de fazer: usar as armas letais em último caso. Elmano entende que sem armas não-letais fica difícil.

Feriados - O setor de bares e restaurantes vai passar com fervor as folhinhas do calendário de feriados e pontos facultativos. Os feriados em dias são importantes, sobretudo em regiões turísticas, como o Ceará.

Fiat vende - Com 20,9% de participação, a Fiat emplacou em 2024 mais de 521 mil unidades, 118 mil carros à frente da segunda colocada. Líder absoluta do mercado nacional, a Strada teve 144,5 mil unidades vendidas no ano e ampliou para 5,8% o seu market share (fatia de mercado). A Fiat liderou em picapes, hatches e vans, garantindo também três modelos entre os 10 mais vendidos do País. A Fiorino alcança 11 anos seguidos como líder entre as Vans e Scudo é o mais vendido pelo segundo ano.

Natal mais magro - A atividade do comércio físico na semana do Natal de 2024 (18 a 24) registrou queda de 3,9%, a maior para a data comemorativa desde 2020, quando o índice foi de -10,3%. Os dados são do Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian. Decerto, a Black Friday explica em parte, pela diluição do consumo.

Consignados - As medidas de autorregulação lançadas em 2020 pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e ABBC (Associação Brasileira de Bancos) para aprimorar a oferta do crédito consignado aos consumidores completam cinco anos com 1.382 medidas administrativas a correspondentes. No período, foram aplicadas 646 advertências, 736 suspensões temporárias e 53 suspensões definitivas, proibindo os correspondentes de concederem crédito em nome dos bancos participantes da Autorregulação. Cinquenta e três empresas estão impedidas de atuar em nome dos bancos. Do Ceará, duas. A Anjos, desde janeiro de 2021, e a Credmais, desde setembro de 2020.

Reforma - A regulamentação da reforma tributária ainda percorre o Congresso. Aprovado em dezembro, o PLP 68/2024 — primeiro projeto da regulamentação da Emenda Constitucional 132 , da reforma —, tem até o próximo dia 16 para ser sancionado pelo presidente Lula. E agora começa a corrida para que o segundo projeto, o PLP 108/2024 , seja aprovado pelo Senado ainda este ano. O calendário impõe. O período-teste de cobrança dos novos impostos começa em 2026.

Avião - A Gol anunciou acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal sobre dívidas fiscais com a União. Os impostos somam R$ 5,5 bilhões e abrangem tributos de natureza previdenciária, não previdenciária e outras obrigações tributárias.

Aviões - A Embraer assinou contrato para a venda de quatro aeronaves de ataque leve e treinamento avançado A-29 Super Tucano para um cliente na África. O cliente não foi revelado. A ex-estatal também fechou com um cliente não revelado, para a venda de duas aeronaves multimissão C-390 Millennium.