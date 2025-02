Parque de tancagem não é ponto pacífico

Foto: HELENE SANTOS/GOV. DO ESTADO DO CEARÁ O Grupo Dislub Equador faz o lançamento da pedra fundamental do Parque de Tancagem do Pecém, o que marca o início das obras

.

Bruno Iughetti, consultor da área de petróleo e gás, faz ponderações sobre a operação do parque de tancagem do Pecém, cuja pedra fundamental foi lançada na quarta-feira pela Dislub Equador. Ele destaca que a movimentação de combustíveis pelo Mucuripe representa 52% das receitas industriais do Porto. O baque é sabido. "Quanto aos efeitos tributários, a Prefeitura de Fortaleza perderá a arrecadação decorrente do ISS (Imposto Sobre Serviços).

Para Bruno, a solução mais lógica seria a manutenção da equipamento do Mucuripe, mesmo com a tancagem a ser construída no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

Já o Sindicato dos Petroleiros, o Sindipetro, acende outra polêmica. Enviou nota à Coluna na qual aponta ser "uma falácia, as garantias que estão sendo dadas que esse é o melhor caminho para redução dos preços dos combustíveis no Ceará". O Sindicato sustenta que a composição dos preços não é unicamente definida pelo tamanho dos navios. "É altamente influenciada pelo frete de carretas do Pecém para Fortaleza, além do risco associado".



Diz ainda: "Também influi o custo com aluguel de tancagem que hoje não é incorporado aos preços, pois as distribuidoras têm tancagem própria. Por fim, a garantia de preços menores passa pela própria concorrência que existiria com as duas tancagens em funcionamento: Mucuripe e Pecém".

Em verdade, a remoção do parque da Capital tem razões de segurança. A área é densamente habitada e vem recebendo a atenção para outros segmentos econômicos. Os datacenters miram a praia do Futuro por ser lá a chegada dos cabos submarinos ao Brasil. Na Prefeitura, o discurso é de que estes novos negócios compensaram as perdas de arrecadação. De todo modo, nada foi demonstrado ainda.

CHOQUE NO AR

CEO da Latam se irrita com pássaros e defesa do consumidor

O CEO da Latam, Jerome Cadier, foi ao Linkedin fazer uma lamúria. Assim postou: "Hoje um desabafo! Agora há pouco, mais uma colisão com pássaro (chamado "bird strike" na aviação). A aeronave voltou em segurança mas obviamente o voo foi cancelado, atrapalhando a vida de todos os passageiros, e obviamente da cia aérea também. Posso apostar com vocês que a primeira ação na justiça contra a cia aérea, pedindo indenização por dano moral por cancelamento deste voo vai chegar amanhã mesmo…e assim segue a aviação brasileira…a pergunta é: quem paga a conta?".

ESCOLAS

Kedu ofereceu R$ 5 milhões para escolas em 2024

A kedu pôs à mesa declarados mais de R$ 5 milhões em crédito para escolas durante 2024. O negócio dela é oferecer ajuda financeira para instituições de ensino. Além da possibilidade, a kedu atua com iniciativas de capacitação e relacionamento com as famílias. Evitar a inadimplência faz parte do trabalho.

Durante o ano passado, apenas no Nordeste, informa crescimento de 78% no número de instituições-clientes. Nestas, afirma ter havido queda de mais de 10% da inadimplência de pais.

Foto: FERNANDA BARROS Deputado federal Eduardo Bismarck

GUANABARA

Juazeiro a Canoa de ônibus começa segunda

Segunda-feira, 10h30min, a Expresso Guanabara começa a frequência diária Juazeiro do Norte-Canoa Quebrada-Juazeiro do Norte. Sai um ônibus de cada destino ao mesmo tempo. A viagem dura previstas cerca de 10 horas, ao longo de 530km. É tempo semelhante para a linha de Fortaleza.

A ligação começa em fase experimental de 60 dias, o tempo médio de teste para medição da demanda. Será diurna, fazendo paradas ao longo do percurso. A linha foi uma demanda buscada pelo secretário do Turismo do Estado, Eduardo Bismarck (deputado federal licenciado pelo PDT, mas prestes a migrar para o Podemos), de origem em Aracati. Ele é filho do ex-prefeito Bismarck Maia e tem lá sua base política.

A Guanabara mira no fluxo para o carnaval. Ao contrário da Latam, a Guanabara não terá subvenção nos assentos - o Governo paga R$ 35,00 por assento nos voos entre a Capital e Juazeiro. Mas, fazendo justiça, o Estado zerou o ICMS do transporte rodoviário. "Importante para as duas regiões, pois hoje têm de passar por Fortaleza para se interligarem", diz Eduardo.

Horizontais

Não nego... - O primeiro mês de 2025 registrou 162 pedidos de recuperação judicial, representando um crescimento de 8,7% em comparação com janeiro de 2024. O levantamento revelou, ainda, que do total observado em janeiro, 79,6% foram requerimentos de "Micro e Pequenas" empresas. Dados da Serasa.

Feia - E a poluição visual em Fortaleza, hein? Nunca foi tão gritante.