Crime organizado ou estados desorganizados?

Foto: Reprodução/Redes Sociais Criminosos atearam fogo em veículo de uma empresa que fornece internet no bairro Conjunto Metropolitano, em Caucaia

Crime organizado em termos. Convenhamos, é o Estado (Governo Estadual e União) que são desorganizados. Não há nada de novo em se tratando dos ataques hoje vistos no Ceará a empresas de Internet. A disputa por território para a exploração do comércio de drogas, contrabando e serviços como internet, gás, água encanada e postos de combustíveis já existem nas matrizes das facções criminosas, no Rio e em São Paulo.

O crime acontece na rua, mas ora vejam, nasce nas cadeias. O pensamento medieval a ocupar corações e cérebros da gestão prisional ao longo dos anos alimentou a ideia de que a desumanidade no cárcere ia dar certo. Não poderia dar. No mais das vezes quem "desce" para um presídio é alguém sem melhores referências, em casa ou na rua. São pessoas sem pertencimento. E eis que o sistema falido os entrega no colo de quem lhes oferece algo.

Verniz de humanidade

As bandeiras das facções têm verniz de humanidade. Recrutam infelizes sob o discurso do acolhimento e da proteção. O massacre do Carandiru em 1992 foi motor para a facção paulista, o PCC. Assim como as condições degradantes das prisões fluminenses puseram fogo na principal facção do Rio, o Comando Vermelho, nascido de outra, a Falange Vermelha, cujo propósito original nos anos 1970 era combater a tortura. Foi criada em 1979 no presídio Cândido Mendes, na Ilha Grande (RJ), pelo convívio entre presos comuns e militantes dos grupos armados que combatiam a ditadura.

A rigor, presos se unindo não é problema. Acontece no mundo inteiro. Em situações de crise até ajuda na hora de tabular uma negociação. O problema é quando essa união vira negócio, e fora dos muros. O perfil das facções brasileiras é bem pragmático e focado em receita. Não existe um braço político como porta-voz dos interesses dos presos. Os possíveis tentáculos na política e na Justiça agem em nome do poder econômico dos grupos, não da busca pelo poder político.

O tamanho dos ratos

Historicamente, governos anunciaram investimentos em segurança pública na forma de compra de viaturas. Pouco se falava na polícia judiciária, fundamental para abater a impunidade. No Ceará, só mais recentemente se passou a falar e a investir mais em inteligência. O governador Elmano de Freitas (PT) disse ontem: "Criamos um grupo especial de investigação, que tem identificado cada um dos criminosos, que serão presos um a um, podem ter certeza. Vamos pra cima! E esses bandidos irão pagar na Justiça por esses atos criminosos".

Tão importante quanto prender os criminosos convencionais, os peixes minúsculos que fazem o serviço básico de queimar e destruir, é vasculhar onde o crime fincou bandeira. Isto inclui olhar para dentro do Estado, onde a podridão eventualmente emerge em escândalos como vendas de sentenças.

Estamos a dois meses do aniversário de 10 anos da Operação Expresso 150, deflagrada pela Polícia Federal no Ceará em maio de 2015 e em setembro de 2016. A venda de liminares no TJCE, sobretudo em plantões judiciários, foi alvo das duas fases. O nome da operação fazia alusão ao valor cobrado pela concessão de determinadas decisões, que chegavam a R$ 150 mil. Hoje seria muito mais. E sabemos quem pode pagar por isso.

KAYAK

Fortaleza é 5° destino mais buscado em 2025

O Kayak, buscador de viagens, aponta quais os destinos domésticos e internacionais mais buscados pelos brasileiros para viajar em 2025. E no Brasil, Fortaleza está em quinto lugar. Pela ordem: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Salvador à frente. Fortaleza se manteve na mesma posição do ano passado e os viajantes encontram passagens aéreas de ida e volta por R$2.047 em média. O Nordeste emplaca sete cidades da região na lista das 10 mais. João Pessoa, São Luís e Belém são os destinos que mais subiram posições no ranking em relação ao ano passado, ficando João Pessoa em 7º lugar, São Luís em 14º e Belém em 15º.

COMPARAÇÃO

Carnaval sem ressaca

Foto: FCO FONTENELE Catedral de Fortaleza em foto premiada pelo CAU-CE

A Getnet, empresa do Santander, aponta que o desempenho do comércio durante o Carnaval deste ano em comparação ao mesmo período do ano anterior melhorou. O faturamento total no período registrou um crescimento de 11,45% em relação ao ano anterior. No varejo e atacado, as vendas em ambiente físico tiveram um avanço de 4,24% na comparação anual. Alguns dos segmentos de destaque durante o feriado foram: postos de combustíveis, com aumento de 17%; supermercados e hipermercados com crescimento de 3,69%.

QUANTO GANHAM

Doutor e doutora

O estudo Pesquisa Salarial do Médico, desenvolvido pelo Research Center, núcleo de pesquisa da Afya - hub de educação e soluções para a prática médica -, aponta que as médicas recebem, em média, 22,2% a menos do que seus colegas homens no Nordeste. De acordo com a pesquisa, a renda mensal das profissionais mulheres é de R$ 17.426, enquanto a dos homens chega a R$ 22.385. No Brasil, a diferença é de 22,6%, com mulheres auferindo R$ 17.535,32, enquanto homens chegam a R$ 22.669,86.

CONDOMÍNIOS

Em caso de atraso, melhor negociar

Foto: NATÁLIA ROCHA Luciana Lima, CEO da Gestart

A CEO da Gestart Condomínios, Luciana Lima, diz que, em se tratando de persistência da inadimplência na taxa do condomínio, o risco são ações judiciais e até a penhora ou leilão do imóvel. "Os síndicos podem partir para uma negociação mais amigável e que caiba nas condições do morador", sugere. Ante o Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica, com a taxa de inadimplência de aluguéis no Brasil subindo de andar - de 3,20% em novembro para 3,46% em dezembro de 2024 no Brasil; 5,02% no Nordeste; e no Ceará 4,11%; ela lembra que o aluguel dificilmente é o primeiro gasto a ser cortado. Ou seja, há um forte indicativo de que principalmente as classes mais baixas vêm enfrentando duras dificuldades.

CEARÁ EM TERCEIRO

Mulheres investem mais em renda variável, diz B3

Foto: B3/DIVULGAÇÃO B3 Bolsa brasileira atrai mais mulheres

A quantidade de mulheres que investem em renda variável bateu recorde ao crescer 7% entre dezembro de 2024 e dezembro de 2023. Em valores absolutos, o aumento é de 1.292.666 para 1.381.426. Os dados fazem parte de um levantamento exclusivo da B3, a bolsa de valores brasileira. Diz mais. As mulheres com idade entre 25 e 39 anos lideram o ranking de investidoras em renda variável na B3. No Nordeste, a Bahia concentra a maioria das mulheres investidoras em renda variável. São 48.742, uma evolução de 8,5% na comparação entre dezembro de 2024 e o mesmo período do ano anterior. Pernambuco aparece na sequência, com 32.459 e alta de 8,75%. O Ceará completa o pódio, com 28.916 investidoras após um crescimento de 10%.

horizontais

Frontier - Considerando todo o Nordeste, a Frontier, a picape da Nissan, obteve participação de mercado de 17,6%, alcançando a terceira colocação do segmento das picapes médias na região. No Ceará, o modelo ficou em segundo lugar - atrás da Toyota Hilux. Na Paraíba (53%), liderou. Em Pernambuco (22%) e Rio Grande do Norte (26,2%) também foi a segunda mais emplacada.

Jornada - O presidente da Associação Empresarial das Indústrias (Aedi), André Siqueira, comanda a primeira reunião de associados de 2025. Haverá a palestra "Jornada da Aecipp" - Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, com o presidente Eduardo Amaral. Na terça-feira, 19 horas, no Coco Bambu Iguatemi.

Solar - O evento Intersolar Summit Brasil Nordeste acontece nos dias 23 e 24 de abril, no Centro de Eventos do Ceará. É organizado pela Aranda Eventos & Congressos, em colaboração com a Solar Promotion International GmbH da Alemanha. Tem apoio de entidades como Absolar e Fiec, por meio do Sindienergia, dentre outras.

Garupa? - A presença das mulheres no mundo das duas rodas vem aumentando a cada ano. De acordo com dados da Secretaria Nacional do Trânsito (Senatran), analisados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), hoje 10.025.081 pessoas do gênero feminino possuem habilitação na categoria A, o que representa um aumento de 65,8% em dez anos.

Pesquisadoras - O "Caderno Temático 6ª Edição Do PPSUS", publicado pelo Ministério da Saúde, mostra que 74 dos 103 estudos financiados são liderados por mulheres e o valor do investimento nessas pesquisas é de R$6,8 milhões. Os estudos são realizados em 21 estados com a temática da saúde da mulher e da criança, e o valor dos investimentos somam quase 72% do total de recursos aplicados.

Estagiárias - De acordo com levantamento inédito do Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, ONG de inclusão social e empregabilidade jovem, as mulheres representam 68,6% dos estagiários, com contratos vigentes em janeiro deste ano. Os números ainda indicam que a maioria das estudantes contratadas no primeiro mês do ano se autodeclararam negras ou pardas (52%) e que possuem entre 18 e 24 anos de idade (53%).

Pela TV - Os estabelecimentos que desejam transmitir os principais jogos da temporada do futebol precisam analisar as opções disponíveis para as competições. Quem alerta é a associação de bares e restaurantes, a Abrasel. Embora os pacotes sejam os mesmos destinados ao público em geral, a estratégia está em escolher as melhores datas e plataformas para atender o público-alvo. E importante: sempre observando as condições contratuais, em especial, o número de aparelhos permitidos por assinatura. Globo, Record, Disney , Paramount , Max e DAZN disputam este mercado.

Engenheiras - A presença das mulheres na engenharia vem crescendo nos últimos anos. Dados dos 27 Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (CREAs) indicam que, em 2019, apenas 12% dos registros profissionais nos variados segmentos da engenharia em todo o sistema Crea eram de mulheres. Em 2020, o percentual avançou para 14%, chegando a 20% em 2023. Mas do total de 1,1 milhão de registros profissionais, apenas 200 mil pertencem a mulheres, incluindo, além de engenheiras, agrônomas, meteorologistas, geógrafas e geólogas, entre outras profissões do sistema.

Toda a eletricidade - O mercado brasileiro de veículos leves eletrificados segue em crescimento neste início de 2025, com 12.988 emplacamentos em fevereiro. Isto representa um aumento de 24% das vendas sobre fevereiro do ano passado (10.451). Sobre janeiro deste ano (12.556), o aumento foi de 3,4%. Os 12.988 emplacamentos referem-se à soma dos veículos BEV, PHEV, HEV e HEV Flex, sem incluir os MHEV (Mild Hybrid ou micro-híbridos), conforme o novo critério de classificação dos eletrificados adotados pela ABVE a desde janeiro.

Caminho da escola - O Ministério Público do Estado vem acompanhando as inspeções e fiscalizações realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) na frota escolar de todo o estado. O Detran confirma que 63% do total de veículos inspecionados em 2024 foram reprovados. Dos 184 municípios cearenses, 61 tiveram a frota completa reprovada em todas as inspeções realizadas no ano passado.

Estapar e as vagas femininas - Desde 2021, a Estapar tem o selo WOB (Women on Board), certificação que reconhece empresas comprometidas com a diversidade e a inclusão. Obteve quando atingiu 29% de participação feminina em seu Conselho Administrativo. Hoje, a empresa tem 770 operações. Em 416 delas, há pelo menos uma mulher na equipe, o que representa 51,1% do total.

Elevador sobe - O setor da Construção Civil teve um desempenho importante em 2024, registrando um crescimento de 4,3% e encerrando o ano com um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 359,523 bilhões, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado confirmou as projeções da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), que previa um aumento de 4,1% para o setor.