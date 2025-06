Notícia falsa irrita SOS Guaramiranga

Foto: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 24.04..2025 - Lançamento do Movimento SOS Guaramiranga Local: Hotel Gran Marquise (Foto Joao Filho Tavares O Povo)

Os integrantes do movimento SOS Guaramiranga não gostaram nem um pouco do que leram sobre um apontado entendimento entre eles e a prefeita do município, Ynara Mota (Republicanos). A notícia dava conta de que movimento e Prefeitura plantaram uma "Árvore da Paz" em ato simbólico pelo meio ambiente. Seria um gesto de entendimento que teria acontecido na sede do Grupo Marquise, em Fortaleza. O presidente do grupo, José Carlos Pontes, é um dos membros do SOS Guaramiranga. Acontece que nem José Carlos e nem ninguém do grupo reconhece o encontro como um entendimento.

Meio ambiente sob risco em Guaramiranga

Além do José Carlos, estavam presentes os empresários Pio Rodrigues, Ivan Bezerra, César Montenegro, Assis Machado, Antônio José Mello, além do prefeito de Baturité, Herberlh Mota, marido da prefeita e líder político do Maciço de Baturité. Na notícia do agrado da Prefeitura, a informação de que o governador Elmano de Freitas (PT) - natural de Baturité - e a secretária estadual do Meio Ambiente, Vilma Freire, enviaram mensagens de incentivo e apoio à iniciativa.

No dia seguinte, o SOS Guaramiranga veio a público esclarecer o que chamou de "verdadeira versão do encontro da sua diretoria com a prefeita de Guaramiranga, Ynara Mota, e com o prefeito de Baturité, Herberlh Mota". Diz a nota: "Antes de tudo, é importante destacar que, desde o início do ano, os diretores do movimento vêm sendo procurados de forma individual pelas autoridades constituídas para uma conversa de apresentação e eventuais alinhamentos, antes mesmo da formalização da entidade".

Prossegue: "Após as formalidades de constituição da Associação S.O.S Guaramiranga e a divulgação pública do início das atividades, a diretoria decidiu agendar uma reunião com os entes públicos municipais da região, encontro realizado no dia 03/06/2025, às 19:00 horas, no escritório central do Grupo Marquise, gentilmente anfitrionado por nosso diretor José Carlos Pontes". Segundo a nota, por cerca de duas horas o movimento apresentou aos gestores seus princípios, propósitos e projetos."Ratificamos de maneira firme nosso compromisso atemporal, apolítico e apartidário de defesa da nossa APA do Maciço de Baturité, e compartilhamos nossas visões de como promover o desenvolvimento sustentável de Guaramiranga".

Pio Rodrigues disse à Coluna que foi uma surpresa ler na manhã da quarta-feira a divulgação do encontro de forma discrepante do que ocorreu e com informações que destoam do propósito do SOS Guaramiranga. "Não temos conhecimento de nenhuma interferência direta ou indireta do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e da secretária estadual do Meio Ambiente, Vilma Freire, sobre o encontro", afirma a nota. E mais: "Não houve menção durante a reunião - literal ou figuradamente - ao plantio de uma "Árvore da Paz", até porque mesmo porque não estamos em guerra contra ninguém, e sim na luta pela preservação da nossa APA do Maciço de Baturité".

Em tom mais pesado, a nota do movimento declara: "A Associação S.O.S Guaramiranga não aceita e não tolera o uso de nossa boa fé e dos verdadeiros intuitos da entidade com objetivos políticos menores". E complementa: "Deixamos claro que seguiremos no nosso trabalho voluntário de maneira independente e buscaremos sempre os caminhos éticos, justos e morais para a realização do nosso propósito que, esperamos, sejam comuns a quem considera verdadeiramente a importância do desenvolvimento sustentável do Maciço de Baturité".

O texto conclui afirmando: "lamentamos profundamente o ocorrido. Estamos seguros de que não se constrói um ambiente de confiança e respeito distorcendo fatos e desrespeitando a boa-fé das pessoas. Seguimos trabalhando em prol do Maciço de Guaramiranga contando com o apoio e a confiança de nossos associados e da sociedade cearense". Assina a Diretoria do SOS Guaramiranga.

ADUANA

Justiça confirma legalidade de norma da Receita

Mercadoria proibida no Brasil não pode usar o regime de trânsito aduaneiro — nem se o destino for outro país. A Justiça Federal confirmou a legalidade da norma da Receita Federal que proíbe a circulação, pelo território nacional, de produtos proibidos no País. A decisão analisou a apreensão de cigarros eletrônicos no Porto de Santos com destino ao Uruguai e Paraguai. A Receita afirma que a medida reforça o combate ao crime organizado e dá respaldo à atuação das equipes de vigilância e repressão.

RECEITA

Operação padrão mira Governo, não a lei

Auditores fiscais da Receita Federal intensificaram a fiscalização de bagagens no Aeroporto Pinto Martins na terça e na quarta-feiras. A ação consiste em vistoriar de maneira minuciosa 100% das bagagens. A intenção não é fazer cumprir a lei, é apenas o interesse da corporação. Faz parte do movimento grevista dos que já ultrapassa os 190 dias e já é uma das mais longas da história da categoria. Eles reivindicam a recomposição salarial. A operação-padrão impactou diretamente quatro voos internacionais, vindos de Caiena, Paris e Miami.

À CHINESA

GWM obtém certificação para fábrica que começa em julho

A GWM Brasil recebeu a Certificação ISO 9001:2015 para sua fábrica de Iracemápolis, no Interior de São Paulo, onde outrora funcionou uma unidade da Mercedes-Benz. A certificação atesta a conformidade do sistema de gestão da qualidade com padrões internacionais e foi concedida sem nenhuma não-conformidade identificada durante a auditoria.A chinesa diz ser a primeira vez que um fabricante de veículos no Brasil obtém o ISO 9001 antes do início da sua produção. A autotech iniciará oficialmente a produção no Brasil em julho, com três modelos e uma capacidade instalada de 50 mil unidades por ano. Além do SUV híbrido Haval H6, que será o primeiro modelo a sair da linha de montagem de Iracemápolis, mais dois veículos estão confirmados: a picape média Poer e o SUV de 7 lugares Haval H9.

NORDESTE

Serasa mostra peso das festas juninas

Pesquisa realizada pela Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, mostra que 79% dos moradores da região esperam obter renda extra com os festejos. Para 53% dos entrevistados, esse dinheiro será utilizado principalmente para o pagamento de dívidas. O estudo, que ouviu mais de duas mil pessoas em todo o país, revela os segmentos mais citados no Nordeste: alimentação (69%), shows e eventos culturais (61%) e o comércio local (58%). Também têm destaque vestuário típico (57%), turismo (45%) e agricultura (44%).