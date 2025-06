Vitória das árvores, por ora

Foto: AURÉLIO ALVES Guaramiranga fica na Serra de Baturité, uma das últimas reservas da Mata Atlântica do Nordeste

Saiu uma decisão em processo judicial no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), em Recife, cassando o desembargo de obra em Guaramiranga. A tal obra obtivera uma liminar (decisão provisória) para voltar a ser construída. O veredicto é uma vitória conseguida dentro de um processo do Ibama. Até o fechamento desta Coluna, na manhã de sábado, a decisão nem havia sido publicada no Diário Oficial.

A desembargadora Cibele Benevides bateu o martelo. O alvo da Justiça é o empreendimento Cidade Jardim II. O pessoal que queria seguir desmatando alegou, por exemplo, que o empreendimento possui todas as licenças e autorizações ambientais emitidas pela Semace e que o Ibama atuou com excesso de competência, porque não conversou com o órgão estadual.

O que a desembargadora considerou

Também alegou-se que as supostas infrações afetariam menos de 20% da área licenciada total de 9,054 hectares. Listou ainda o risco das estruturas paralisadas, perda de empregos e receitas. Queria, em suma, seguir com a obra até que houvesse um julgamento definitivo. Traduzindo: tocar adiante, quem sabe concluir e, no futuro, caso a decisão fosse contrária, propor ali um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e ficar por isso mesmo. Por enquanto, não deu.

A desembargadora levou em consideração a constatação pelo Ibama de que houve destruição de mata atlântica em avançado estágio de regeneração, em uma área de 0,7727 hectare. Constatou, ainda, a danificação de vegetação no mesmo estágio de sucessão, em uma área de 0,8270 hectare, extrapolando em muito a área objeto da autorização emitida pela Semace. Desse modo, tendo sido concedida autorização para uso alternativo do solo relativamente apenas a 0,18 ha e constatado o desmatamento de 1,5997 ha, diz a decisão: "resta claro que 1,4197 ha foram desmatados sem a competente autorização de uso alternativo do solo".

Condomínio, não hotel

O Ibama advertiu que a Licença Ambiental concedida pela Semace foi para a construção de um hotel, enquanto, conforme a matrícula do imóvel, não bem assim. A desembargadora afirma na decisão que houve "aparente desvio de finalidade da Licença Ambiental, tendo em vista que foi concedida para a construção de um hotel, enquanto o empreendimento é um condomínio hoteleiro, conforme a matrícula do imóvel onde está sendo realizada a obra". Tem sido comum esta estratégia na serra, mas dessa vez a Justiça barrou. Por ora, vitória das árvores.

MEIO-AMBIENTE

Seca vai e vem, mas desertificação elimina recuperação

Foto: FCO FONTENELE Desertificação no Sertão Central no Ceará é pauta econômica relevante

Erosão, infertilidade do solo, perda da biodiversidade e queda na produtividade são alguns dos sinais da desertificação - processo de degradação das terras em regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas. Em termos simples, trata-se da transformação de áreas férteis e vegetadas em solos improdutivos. O diretor-executivo do Instituto Escolhas, Sérgio Leitão, disse na rádio O POVO CBN ser essencial diferenciar a seca de desertificação. "A seca é passageira, vai e volta, estamos acostumados a conviver com a seca". Já a desertificação, diz, é muito pior, pois elimina a capacidade da região de se recuperar com os ciclos de chuva. O deserto vem por fatores naturais como evaporação elevada e chuvas escassas, mas também por ações humanas, como o desmatamento da caatinga, queimadas, extrativismo predatório e uso inadequado do solo. Miremos na Opção B.

MARQUISE

Scania entrega caminhões movidos a biometano

A Marquise Ambiental recebeu novo lote de caminhões Scania movidos a biometano destinados para a coleta. A entrega foi realizada em Goiânia. A aquisição faz parte de um investimento de R$ 25 milhões na compra de 18 caminhões movidos a biometano. As entregas estão sendo feitas pela montadora em etapas. O foco é a descarbonização das operações e já utiliza esse tipo de caminhão nas coletas de Fortaleza e Osasco. Os investimentos da empresa estão alinhados à Lei do Combustível do Futuro (Lei 14.993/2024), de incentivo à substituição de combustíveis fósseis por alternativas sustentáveis como o biometano.

PAGAR POR INQUÉRITO

Sobre o populismo penal barato

O advogado criminalista e professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da UFC, Emetério Neto, define a cobrança dos custos por inquéritos abertos pela Polícia Civil de "populismo penal barato". Para ele, o projeto do governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), não tem amparo na Constituição. "Nós temos, na Constituição, uma série de princípios, dentre eles o princípio da Segurança Pública gratuita. Nós sabemos que os crimes, em sua grande maioria, são cometidos por pessoas de baixa condição financeira, que o digam as defensorias públicas Brasil afora, criadas para atender ou prestar assistência jurídica às pessoas que são pobres e não têm condições de contratar advogados". A ideia do Governo de Ratinho, pré-candidato à Presidência da República, é que todas as pessoas condenadas por crimes ou que tenham feito acordos de não persecução penal - quando é permitida uma resolução consensual para dar desfecho a um crime sem violência - pagariam as despesas geradas na Polícia Civil.



QUARTA NA FIEC

Fórum ESG O POVO abre no Ceará agenda sobre COP 30

Cacika Irê primeira secretária dos Povos Indígenas do Ceará Crédito: Samuel Setubal

O II Fórum ESG O POVO - "COP30: Um chamado à ação" será realizado na próxima quarta, 25, das 13h às 18h, no auditório da Fiec. As inscrições para participar são gratuitas e podem ser feitas até terça, 24, pelo Sympla. O evento reúne empresários, poder público e a sociedade civil em geral para debater os impactos econômicos, sociais e ambientais das mudanças climáticas, com foco na COP 30, marcada para novembro, em Belém. A programação inclui dois painéis: "Desafios e oportunidades para indústrias, empresas e organizações no Ceará e no Brasil", com Artur Bruno (Ipplan) e "Justiça climática e os impactos sociais das mudanças climáticas", com Juliana Alves (Cacika Irê - Secretaria dos Povos Indígenas), Izabel Accioly (Prefeitura de Fortaleza), Luciana Rabelo (Aço Cearense) e Rui Aguiar (Unicef). Também haverá apresentação de iniciativas locais como Reciclocidades (Cagece), Instituto Lixo Zero e Núcleo ESG da Fiec.

ÂNGULO

Endurecimento não, controle maior, diz presidente da Câmara Brasil-Portugal

Foto: Cláudia Soares/DIVULGAÇÃO Patrícia Campos é a primeira mulher a assumir a Câmara Brasil-Portugal no Ceará

A presidente da Câmara Brasil-Portugal do Ceará, Patrícia Campos, chama o endurecimento de Portugal para a entrada de estrangeiros de “controle maior”. Ela cita a decisão do país de mirar 34 mil pessoas que estavam de forma ilegal e convidá-los a sair por 20 dias. Destes 5.300 eram brasileiros. "Na sua grande maioria são pessoas que estavam lá há três, quatro, cinco anos e não tomaram providência de se regularizar". Segundo ela, na sua grande maioria são pessoas que estavam vivendo sob o governo português. “Ou seja, estavam dando despesa ao Governo Português, não tinham efetivamente posto de trabalho e eles pensaram: estas pessoas a gente exclui daqui". Para ela, a medida não deve ser vista de forma negativa, mas de forma positiva para quem quer ir de forma planejada e organizada. Patrícia cita o trecho do projeto de lei que cita facilitar acesso a profissionais altamente qualificados. “São engenheiros, pessoal da TI com certificação diferenciada. Eles querem atrair mão de obra qualificada". Pessoas que já estão lá e regularizadas devem se preocupar? Ela diz que não. Quem deu entrada pela lei anterior, segue o trâmite, sem retroatividade da nova regra. Patrícia é advogada do segmento e confirma estar havendo corrida de famílias por planejar a ida.



horizontais

Grupo Academia - O restaurante Cantinho do Frango, na Aldeota, aposta no sucesso do antigo Amici 's, da Praia de Iracema, para sua domingueira. Hoje faz show lá o Grupo Academia, a partir das 17h30min. O grupo tocava no Amici 's. O nome é esse porque uma plêiade acadêmica o compõe. Dentre os quais, o diretor-geral do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), Alfredo Pessoa, e o diretor de Estudos de Gestão Pública, Fábio Montenegro.

Transação - A tributarista Janayna Lima destaca que o novo edital da chamada transação tributária é uma oportunidade inédita de regularização fiscal. O edital foi lançado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Microempreendedores , dívidas de pequeno valor e dívidas irrecuperáveis são contempladas neste edital. O prazo vai até dia 30 de setembro de 2025 para pagamento, mas a hora é agora para procurar uma profissional da área tributária e verificar a melhor forma para o pagamento.

Poluição visual - Saiu a lei de criação da Galeria da Liberdade, a ocupar o espaço do antigo Mausoléu Castello Branco. O Governo diz que para reafirmar a luta pela garantia de direitos humanos na construção de uma sociedade mais democrática e diversa. Poderia fazer o mesmo sem agredir visualmente o conjunto arquitetônico do Palácio da Abolição, assinado por Sérgio Bernardes, e tombado. O letreiro "Liberdade" polui e não liberta.

Tera - O Novo VW Tera obteve a nota máxima em segurança nos testes do Latin NCAP. Testado no protocolo mais recente da entidade, o modelo produzido em Taubaté (SP) obteve cinco estrelas nas avaliações de segurança.

Flip - Ricardo Araújo Pereira, humorista e jornalista português, tem participação confirmada na 23ª edição da Flip - Festa Literária Internacional de Paraty, que acontece de 30 de julho a 3 de agosto.

Condenado - O Superior Tribunal Militar (STM) manteve, por unanimidade, a condenação de um suboficial da Marinha, acusado de desviar recursos públicos enquanto exercia a função de gestor da Conta de Pagamentos Imediatos (Copimed). A decisão foi resposta a recurso da defesa. O militar foi condenado, em 9 de maio de 2024, à pena de quatro anos de reclusão em regime inicial aberto, com direito de apelar em liberdade, pelo crime de peculato. Ele também foi expulso.