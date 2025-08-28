Por que o Top Bus chegou ao fim da linha

Foto: FABIO LIMA Top Bus deixou de atender por demanda e tentou funcionar com linha fixa, mas acabou

O serviço de Top Bus acabou. Em princípio, conforme anunciado pelo Sindicato das Empresas (Sindiônibus), apenas deixaria de ser como antes, mas seguiria. Agora nem isso. A mudança já era meio um fim de linha, pois deixaria o conceito de atendimento por demanda, via app, tal qual Uber e 99, por exemplo. Começou no final de 2019. No começo do mês, foi anunciado que passaria a cumprir linhas, tal qual uma van…bingo. As cooperativas não estavam nem um pouco felizes com a ideia.

No momento em que foi descrito como algo parecido com as vans bateu de frente com as cooperativas do chamado transporte alternativo. Aos pontos. Cooperativas? Vans? Alternativo? Nem são, por assim dizer, cooperativas e tampouco são vans. Muito menos alternativo. Há donos, pequenos ônibus e um sistema paralelo ao dos concessionários. A distorção partiu daí lá no passado. A operação é de baixa qualidade e ainda sangra o sistema.

Um dia o Top Bus volta? Talvez. Não há nada de contrário no contrato. Com aprovação do contratante, poderia fazer a operação rota fixa, como já fora há anos. Na época, aliás, com ônibus padrão rodoviário até. Mas desta vez durou apenas horas. Isso mesmo. Horas. Pesou a pressão das cooperativas e a incapacidade financeira das empresas. Estas precisariam investir mais em expansão e renovação, o que é caro e o setor vive um momento bem ruim para assumir riscos.Tempos de penúria consomem músculos.

O setor de transporte de passageiros vive suas tensões com a Prefeitura. Há subsídios para manter o serviço regular, mas eles são aquém do que as empresas apontam e do que o Município reconhece ser necessário. Em Fortaleza, conforme revelou a nova edição do Anuário NTU 2024-2025, da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), cobrem 32% da operação.

Chamou a atenção a forma tácita como o Sindiônibus deu de ombros. Aquiesceu como se não quisesse essa contenda. De repente, quem sabe, até conseguiria reverter. Teria à mão uma bandeira bem defensável: a oferta de uma alternativa premium para o transporte de passageiros, a contribuir para o melhor trânsito e para o meio ambiente. Mas, decerto, calculou ser melhor guardar energia para guerras maiores, como reajuste de tarifas e subsídios.

Em suma, ficamos assim em Fortaleza: um sistema de ônibus com frota envelhecida (Evandro herdou média de idade de 8,4 anos, contra 3,4 anos na Era Luizianne, de 2005 a 2012); um simulacro de BRT; cooperativas a operar serviço precário (alguém imagina um microônibus daqueles parado para revisão periódica?); um metrô de uma linha só (Sul) e outra em obras (Leste); carros de app; táxis a clamar renovação; e um crime: motocicletas a operar transporte de passageiros.

Podia ser pior? Sempre pode piorar. E temos feito o possível.

Foto: METROFOR DIVULGAÇÃO O VLT de Sobral teve 16,7% menos crashes

SOBRAL LIDERA

Metrofor tem duas colisões por mês no semestre

O número de colisões entre trens e veículos no Ceará caiu. A queda declarada pelo Metrofor é de 47,8% no primeiro semestre, na comparação com o mesmo período do ano passado. Entre janeiro e junho deste ano, houve 12 ocorrências, versus 23 em 2024.

A estatal atribui a medidas preventivas e de conscientização, com destaque para Sobral e Fortaleza. O VLT de Sobral teve 16,7% menos crashes. Fizeram a sincronização das sinalizações ferroviárias com os semáforos rodoviários.

O serviço foi concluído em 13 das 29 passagens de nível da cidade. Das 12 ocorrências no estado, 10 houve no VLT de Sobral, uma na Linha Oeste e outra no VLT do Cariri. A maioria aconteceu por imprudência de motoristas. Avançam sobre os trilhos, desrespeitando as sinalizações.

Horizontais

Filial - A Valestrá, assessoria empresarial, abre unidade em Fortaleza. No portfólio, lista atuação em quatro pilares: assessoria tributária e regulatória, finanças corporativas e transações, soluções patrimoniais e sucessórias e soluções empresariais e setoriais especializadas.

Rubi - Para celebrar o Mês da Advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE) faz festa amanhã no Centro de Eventos, a partir das 19h, com shows de Elba Ramalho, Laninha Show e DJ Itaquê.

Há vagas - O atacarejo Assaí tem cerca de 160 vagas abertas para atuar nas lojas do Ceará. Todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais. Dentre as principais, operador(a) de loja e operador(a) de caixa.

Commander no Oriente - A Stellantis começa a exportar o Jeep Commander para mercados do Oriente Médio, incluindo Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã, Catar, Kuwait e Bahrein. Até o final de 2025, mais de 500 unidades serão embarcadas de Goiana (PE) pelo Porto de Suape.



