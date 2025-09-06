Bacen emite alerta sobre novo ataque cibernético

Redator do blog e coluna homônimos, diretor de Jornalismo da Rádio O POVO/CBN e CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e editor-geral do Anuário do Ceará
O Banco Central emitiu alerta de mais um incidente de cibernético no País. Dessa vez na E2 Pay, resultando na subtração indevida de valores financeiros não revelados.
O Bacen recomenda as seguintes ações de forma imediata:
- Reforçar o monitoramento contínuo de todas as transações financeiras, mesmo em transações de book transfer;
- Elevar os níveis de autenticação e vigilância em todos os sistemas de pagamento, incluindo múltiplos fatores de verificação;
- Bloquear e reportar imediatamente valores recebidos da E2 Pay via SPI no dia de hoje;
- Solicitar imediatamente MED para valores que eventualmente já tenham saído através do SPI;
- Solicitar o bloqueio imediato às corretoras de cripto ativos eventuais valores oriundos deste incidente;
- Integrar e manter em alerta as equipes de segurança operacional e de prevenção a fraudes, garantindo avaliação contínua do risco durante os próximos dias.
