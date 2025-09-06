Logo O POVO+
Bacen emite alerta sobre novo ataque cibernético
Foto de Jocélio Leal
Redator do blog e coluna homônimos, diretor de Jornalismo da Rádio O POVO/CBN e CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e editor-geral do Anuário do Ceará

Jocélio Leal

Dessa vez o ataque foi na E2 Pay, resultando na subtração indevida de valores não informados
Fortaleza, CE, BR 30.07.25 - 20 anos do assalto ao Banco Central - Na foto: Prédio do Banco Central na Av. Duque que Caxias (Fco Fontenele/O POVO) (Foto: FCO FONTENELE)
O Banco Central emitiu alerta de mais um incidente de cibernético no País. Dessa vez na E2 Pay, resultando na subtração indevida de valores financeiros não revelados.

O Bacen recomenda as seguintes ações de forma imediata:

- Reforçar o monitoramento contínuo de todas as transações financeiras, mesmo em transações de book transfer;

- Elevar os níveis de autenticação e vigilância em todos os sistemas de pagamento, incluindo múltiplos fatores de verificação;

- Bloquear e reportar imediatamente valores recebidos da E2 Pay via SPI no dia de hoje;

- Solicitar imediatamente MED para valores que eventualmente já tenham saído através do SPI;

- Solicitar o bloqueio imediato às corretoras de cripto ativos eventuais valores oriundos deste incidente;

- Integrar e manter em alerta as equipes de segurança operacional e de prevenção a fraudes, garantindo avaliação contínua do risco durante os próximos dias.

