Polícia: compram-se férias, vendem-se descansos

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 14.08.25 - Governador Elmano de Freitas participa da formatura de 175 novos soldados da Polícia Militar do Ceará (PMCE) (Fco Fontenele/O POVO)

Ao sancionar uma lei que permite a compra de um terço das férias de policiais militares e civis, o Governo do Ceará pretende aumentar a quantidade de efetivo nas ruas. Foi anunciada como medida de impacto após o ataque a tiros a uma escola em Sobral, quando dois estudantes morreram.

O secretário da Segurança Roberto Sá explicou que a venda é caso os policiais queiram. Até lembrou na rádio O POVO CBN que na época em que era PM abria mão de ir para faculdade para acompanhar amigos em operações. Ok.

A intenção do Governo é nobre, mas acontece que a venda de férias implica menos descanso para quem trabalha. E em se tratando de atividade de estresse, como o serviço policial, pior ainda. Mais cansaço, mais risco.

Afora a compra de até 10 dias de ócio, o governador Elmano de Freitas (PT) listou outras três medidas na segurança pública: pagamento de diárias operacionais, nomeação de mais de três mil profissionais e mais de duas mil vagas de concurso em andamento.

Leia a Coluna completa clicando aqui