Rio e Fortaleza: sobre aeroportos e desmatamentos

Foto: AURÉLIO ALVES ￼TERRENO desmatado no entorno do Aeroporto Internacional de Fortaleza

O caso envolve aeroporto e derrubada de vegetação, licença concedida por órgão ambiental estadual e fortes questionamentos quanto à pertinência do desmatamento. Não, não é em Fortaleza - caso da Fraport-Aerotrópolis, onde houve licença pela Semace, depois autuação com multa barata - duzentos dinheiros - e fato consumado já. O caso em questão é no Rio. Está na 6ª Vara de Fazenda Pública desde o final de setembro uma ação que pretende impedir a continuidade da supressão vegetal de 22 hectares de vegetação de restinga no entorno do Aeroporto de Jacarepaguá.

A árvore politica do desmatamento

Aerotrópolis associa investimento logístico ao ITA

Fraport devastadora e devastada

O Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente (Gaema), do Ministério Público Estadual, alega que a licença concedida à Pax Aeroportos, a administradora, pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a "Semace fluminense", não se sustenta em pé. Argumenta que uma parte da vegetação é relevante do ponto de vista ambiental, até mesmo com animais sob ameaça de extinção. A área compõe a zona de amortecimento do Parque Natural Municipal Bosque da Barra.

Segundo o MP, a autorização do Inea apresenta "inconsistências técnicas e legais" e carece de justificativas adequadas para a dimensão da área a ser suprimida. Parecer aponta que, entre as 14 intervenções previstas, apenas quatro seriam realmente necessárias à operação do aeroporto. O MP afirma que o pedido inicial previa 14 ha de desmate, mas a empresa ampliou a área duas vezes sem apresentar novas razões técnicas.

O relatório do MPRJ cita falhas importantes nos estudos ambientais. Um dos erros graves lembra o desmatamento do entorno do Pinto Martins, em Fortaleza. Trata-se da ausência de levantamento de fauna, algo sobre o qual não se teve notícia da parte da Aerotrópolis, a empresa parceira da Fraport na limpeza do terreno. Os promotores também questionam a conclusão de baixa diversidade vegetal na região.

R$ 1 milhão por dia

O MPRJ também criticou a definição genérica da área a ser desmatada, sem detalhar quais as exatas porções do terreno correspondentes a cada intervenção, o que dificulta a avaliação de impactos e o controle das compensações. Na ação, o MP pede a suspensão da licença até análise judicial da validade, a proibição de novas obras ou de ocupação de áreas já desmatadas. Ademais, uma multa mínima de R$ 1 milhão por dia, em caso de descumprimento. E ainda: reparação integral de eventuais danos, a ser custeada pela concessionária e pelo órgão ambiental estadual, em caso de omissão.

O Inea garantiu que avalia a fauna em todas as supressões. Diz ter feito vistoria técnica e estabelecido condicionantes. A decisão da 6ª Vara de Fazenda Pública não havia saído até ontem. Caso a ação do MP seja acatada, o desmatamento ficará suspenso até a conclusão da análise da licença.



Enquanto isso no Ceará

Já aqui no Ceará, na noite de sexta-feira, a Aerotrópolis enviou textos e fotos para demonstrar que a área licenciada não integra o bioma Mata Atlântica e nem apresenta Área de Preservação Permanente (APP). Afirma a empresa pernambucana que a Semace licenciou corretamente o empreendimento e que as conclusões estão estão sendo confirmadas por estudos técnicos, cartográficos e independentes de terceiros. A empresa contratou um geógrafo de São Paulo mestre em Sensoriamento Remoto. A ele cabe a missão de provar o que ela afirma: a área não é mata atlântica.

A empresa cita parecer técnico da Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH), elaborado pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), para provar que não há cursos d'água naturais, nascentes ou corpos hídricos perenes ou intermitentes na área. "Concluiu-se que o local apresenta apenas escoamento efêmero de águas pluviais, decorrente da topografia e do histórico de uso urbano e aeroportuário da região".

A Aerotrópolis critica o documento encaminhado por técnicos do Ibama ao Ministério Público. "Não possui caráter de parecer técnico formal, tratando-se de uma manifestação preliminar e sem embasamento metodológico, elaborada sem vistoria detalhada nem processo administrativo regular e que contradiz frontalmente os pareceres oficiais emitidos pelos órgãos competentes para tratar da matéria — Semace e SRH". A empresa espera assim resolver a crise.

SEGURANÇA

Compram-se férias, vendem-se descansos

Foto: FCO FONTENELE TROPA Em 14 de agosto houve a formatura de 175 novos soldados da Polícia Militar do Ceará

Ao aprovar esta semana na Assembleia uma lei que permite a compra de um terço das férias de policiais militares e civis, o Governo do Ceará pretende aumentar a quantidade de efetivo nas ruas. Foi anunciada como medida de impacto após o ataque a tiros a uma escola em Sobral, quando dois estudantes morreram. O secretário da Segurança Roberto Sá explicou que a venda é caso os policiais queiram. Até lembrou na rádio O POVO CBN que na época em que era PM abria mão de ir para faculdade para acompanhar amigos em operações. Ok. Acontece que a venda de férias implica menos descanso para quem trabalha. E em se tratando de atividade de estresse, como o serviço policial, pior ainda. Mais cansaço, mais risco. Afora a compra de até 10 dias de ócio, o governador Elmano de Freitas (PT) listou outras três medidas na segurança pública: pagamento de diárias operacionais, nomeação de mais de três mil profissionais e mais de duas mil vagas de concurso em andamento.

EM 19 DIAS

Acaba este mês prazo para regularizar trabalho doméstico

O prazo para regularização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) dos empregados domésticos acaba no dia 31. Aos empregadores resta correr para cumprir os deveres de patrão, sem aplicação imediata de multas. Faz parte de iniciativa do Governo Federal. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, já disse que foram notificados cerca de 80 mil empregadores que não recolheram o FGTS, com efeito sobre 154 mil trabalhadores domésticos. Por ora, a notificação tem caráter educativo. Por ora. Depois, autuação valendo e débito cobrado de modo retroativo pela fiscalização.

MENOS O DIESEL

Combustíveis recuam no Nordeste, diz pesquisa

Dados da última análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, apontaram setembro com o Nordeste em cenário de recuo no preço de quase todos os combustíveis, na comparação com agosto. A região também foi a única a apresentar queda no preço do etanol, que caiu 0,20%, chegando a R$ 4,94. A gasolina recuou 0,47%, custando R$ 6,42, e o diesel S-10 caiu 0,16%, chegando a R$ 6,19. A exceção foi o diesel comum, que subiu 0,16%, sendo comercializado a R$ 6,17.

CEARÁ E MAIS 3

Casa dos Ventos abre seleção Parcerias pela Natureza

Foto: Reprodução/Instagram @casadosventos Mário Araripe fundador da Casa dos Ventos, habitué na lista da revista Forbes

A Casa dos Ventos, de DNA cearense, está com inscrições abertas até 5 de novembro para o edital Parcerias pela Natureza. Vai selecionar projetos de proteção ambiental e reabilitação de recursos hídricos, nos biomas Caatinga e Cerrado, com suporte financeiro de até R$ 50 mil e acompanhamento técnico. Mira na biodiversidade das áreas com complexos de energia renovável da empresa: Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul.

EDUCAÇÃO

Do básico ao ITA, o caso do Ceará no Lide

Foto: BEATRIZ BOBLITZ 20/6/24 Cristovam Buarque ex-ministro da Educação, ex-governador de Brasília, ex-senador e ex-reitor da UnB

"Do ensino básico ao ITA: como a educação pode transformar o Ceará e o Brasil". Para debater este tema, estarão juntos Cristovam Buarque, ex-ministro da Educação; Tales de Sá Cavalcante, diretor-superintendente da Organização Educacional Farias Brito e Presidente da Academia Cearense de Letras (ACL); e Felipe Bonfim, diretor da Regional Ceará da Aeita (a associação dos engenheiros formados no ITA). Na quarta-feira, meio-dia, para convidados, no Gran Marquise. O traje é Passeio (blazer sem gravata).

horizontais

No ponto - A Ponto da Moda, fundada em 1985 por Riamburgo Ximenes, chega aos 40 anos. A rede tem hoje 13 lojas, declara crescimento de 15% nas vendas em 2024, vendendo também pela web e entregando em até dois dias. Abrirá a 14ª unidade em Brejo Santo em 2026.

Azul - A Azul terá voos extras na alta temporada de verão, entre 13 de dezembro de 2025 e 18 de fevereiro de 2026. Haverá 950 operações adicionais, com mais de 130 mil assentos extras. Fortaleza será um dos destinos com reforço na malha.

Financiamentos no Ceará - As vendas financiadas de veículos no Ceará cresceram 24% em setembro, versus o mesmo período de 2024. São dados da B3. Na comparação com o mês anterior, agosto de 2025, o aumento foi de 1,3%. O financiamento de motos teve um aumento de 49% em relação a setembro de 2024 e 0,1% frente a agosto de 2025.

Da lata - O primeiro creme hidratante do mundo nasceu na Alemanha. A icônica latinha azul da Nivea é fabricada na unidade de produção local e enviada para mais de 170 países. Em 1925, a Beiersdorf apresentou ao público uma nova identidade para o seu creme mais famoso: uma latinha azul com letras brancas, simples e elegante. O nome Nivea, derivado do latim nix, nivis ("neve branca"), foi inspirado na aparência cremosa e pura do produto. No começo a latinha era amarela.

Susto - Após as primeiras notícias de intoxicação por metanol, o faturamento do setor de bares da cidade de São Paulo caiu 12,9%. Dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA).

Salão de São Paulo - O primeiro lote de ingressos para 31ª edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, de 22 a 30 de novembro, está esgotado. Devido à alta procura, a RX, organizadora do evento, decidiu antecipar a abertura do segundo lote pelo site oficial www.salaodoautomovel.com.br. Os valores passaram por um pequeno reajuste. De R$ 58 para R$ 63 a meia-entrada em dias de semana e de R$ 145 para R$ 162 a inteira em finais de semana.

Previsões - Há hoje uma opinião predominante e consolidada nos bancos de que o próximo ciclo de queda da taxa Selic começará no 1º trimestre de 2026. O percentual que assim pensa passou de 70% para 85,7% das instituições ouvidas na Pesquisa de Economia Bancária e Expectativas da Febraban, a federação dos bancos. O levantamento foi feito com 21 bancos entre 23 e 29 de setembro. Na média, o pessoal estima redução de 0,25 ponto percentual (p.p) na reunião de janeiro de 2026 e quedas de 0,50 p.p nas reuniões posteriores, com a taxa Selic chegando a 13,75% em abril.

Leia mais BEC dos Peixinhos vai a leilão

Presidente da Federação da Agricultura do Ceará é eleito diretor da CNA

As verdades adulteradas no caso do metanol Sobre o assunto BEC dos Peixinhos vai a leilão

Presidente da Federação da Agricultura do Ceará é eleito diretor da CNA

As verdades adulteradas no caso do metanol



