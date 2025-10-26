Um retrato marrom do aeroporto

Redator do blog e coluna homônimos, diretor de Jornalismo da Rádio O POVO/CBN e CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e editor-geral do Anuário do Ceará
Quem não leu ainda deveria fazê-lo. O artigo de página inteira no O POVO assinado pelo arquiteto e urbanista (e também um dos maiores compositores do Brasil) Fausto Nilo na segunda-feira passada cumpre o dever de alertar: não é uma boa ideia ter aquele aeroporto ali, sobretudo considerando que um aeroporto não é apenas um terminal de passageiros.
Como mostra Fausto pelo retrovisor, o Plano Mestre Fortaleza 2040 já dizia isso uns 10 anos atrás. Um lugar adequado seria a proximidade de Caucaia, na Região Metropolitana, sem os impactos nocivos a serem ampliados no entorno do Pinto Martins. E assim estamos diante de um segundo erro em nossa história recente.
O Centro de Eventos não tinha nada de estar ali na Washington Soares, conforme mostraram os estudos técnicos bancados na época pelo distinto contribuinte e, aliás, com a participação de Fausto. Ademais, Centro de Eventos que nem sequer auditório tem. Em tempo: hoje será concluída a Conferência da Cidade, onde vota-se a proposta de Plano Diretor a ser enviada à Câmara - esta uma zona de risco.
