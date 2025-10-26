Um retrato marrom do aeroporto

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,20.03.2024: Especial sobre os 80 anos do Fausto Nilo.

Quem não leu ainda deveria fazê-lo. O artigo de página inteira no O POVO assinado pelo arquiteto e urbanista (e também um dos maiores compositores do Brasil) Fausto Nilo na segunda-feira passada cumpre o dever de alertar: não é uma boa ideia ter aquele aeroporto ali, sobretudo considerando que um aeroporto não é apenas um terminal de passageiros.

Como mostra Fausto pelo retrovisor, o Plano Mestre Fortaleza 2040 já dizia isso uns 10 anos atrás. Um lugar adequado seria a proximidade de Caucaia, na Região Metropolitana, sem os impactos nocivos a serem ampliados no entorno do Pinto Martins. E assim estamos diante de um segundo erro em nossa história recente.

O Centro de Eventos não tinha nada de estar ali na Washington Soares, conforme mostraram os estudos técnicos bancados na época pelo distinto contribuinte e, aliás, com a participação de Fausto. Ademais, Centro de Eventos que nem sequer auditório tem. Em tempo: hoje será concluída a Conferência da Cidade, onde vota-se a proposta de Plano Diretor a ser enviada à Câmara - esta uma zona de risco.

