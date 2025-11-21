Polo automotivo do Ceará começa em 3 de dezembro

Foto: Jocélio Leal Rodrigo Teixeira, vice-presidente da Comexport, afirma que as negociações em curso devem ser concluídas em 2026, começando a produzir em 2027. Ele descarta uma montadora chinesa

O vice-presidente da Comexport, Rodrigo Teixeira, disse que a inauguração da Planta Automotiva do Ceará (Pace) será no dia 3 de dezembro, quando começa oficialmente a produção do SUV elétrico Spark, da GM. A fábrica fica em Horizonte, onde já funcionou a planta da extinta Troller, da Ford.

Ele disse ao O POVO que não há nenhuma outra marca confirmada. “Estamos em processo de negociação, até porque a planta original é de pequeno porte, com capacidade de produção de 1.500 veículos por ano, e nós queremos estar produzindo em dezembro do próximo ano por mês”.

Rodrigo afirma que as negociações em curso devem ser concluídas em 2026, começando a produzir em 2027. Ele descarta uma montadora chinesa. “Por enquanto, todas as empresas são marcas com bastante experiência no Brasil, mas que vão fazer esse trajeto da eletrificação junto com a base do Ceará”.

“No Ceará cabe todo mundo. A gente não parte de uma limitação de quantas marcas e modelos a gente pode produzir lá. Nossa limitação é o tempo de adequação para que nós tenhamos não só novas marcas, mas os sistemistas. Começamos agora a busca por fornecedores”.

Ele nega que o polo seja de montagem de kits importados somente - o sistema chamado CKD, pelo qual kits são importados e montados, sem fornecedores locais. “É óbvio que, para iniciar, a maior parte dos componentes é importada. Mas o carro quando foi lançado no Brasil, passou por adaptações pela GM que transforma em um carro diferente do que é vendido no mercado chinês”.

Localizado no município de Horizonte e gerenciado pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), o Polo Automotivo do Ceará foi anunciado em agosto de 2024 e tem como âncora a Comexport, acionista da Pace. A empresa se declara a maior de comércio exterior e supply chain do Brasil.

Além dos veículos elétricos, o Polo Automotivo do Ceará tem foco ainda na produção de híbridos e conta com incentivos fiscais do programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), do Governo Federal.

