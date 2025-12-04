Uma segunda marca de carros em 60 dias no Ceará

Foto: FABIO LIMA ￼Chevrolet Spark sendo apresentado ao presidente Lula e ao governador do Ceará Elmano de Freitas

Oficialmente, a Pace (Comexport) não fala e tampouco o Governo. Mas existe a expectativa de, em no máximo 60 dias, haver o anúncio de mais uma marca se instalar no chamado Polo Automotivo do Ceará, cujo embrião é Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. O fim do ano breca o ritmo das negociações, mas é com este horizonte que trabalham ambos os agentes, a montadora multimarcas e a Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece).

A vinda da GM tem um peso imenso para a estratégia de firmar um polo no Estado. A marca norte-americana e, a propósito, com forte presença e produção na China, por meio de joint ventures com empresas chinesas e venda de carros asiáticos no Brasil, é uma grife a fazer muita diferença na captação de novas marcas. Na quarta-feira, ao apresentar o Spark com a presença do presidente Lula, o presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro, anunciou um segundo elétrico a ser montado no Ceará, o Chevrolet Captivia.

O modelo clássico das fábricas multimarcas são os regimes CKD e SKD. No caso do Spark, SKD. O carro vem semi desmontado em kits. A carroceria vem pintada, pneus já vêm nas rodas e nem é preciso soldar. Em suma, permite aos fabricantes desviarem dos impostos de importação sem a obrigação de investir na nacionalização dos veículos.

Pace, GM e Governo do Estado prometem ir além. Divulgam 35% de índice de nacionalização e investimento de R$ 500 milhões em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), com promessa ainda de gama ampliada de fornecedores locais. Esta participação geraria o impacto econômico que interessa ao estado.

NORTE E NORDESTE

Escolas terão R$ 53 milhões para ampliar Internet

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e os ministérios da Educação (MEC) e das Comunicações (MCom) lançaram a segunda seleção pública de projetos para o programa BNDES Fust Escolas Conectadas. O edital oferta R$ 53 milhões em recursos não reembolsáveis do Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações (Fust). Quer conectar 1.258 escolas públicas do Norte e Nordeste. Com este novo investimento, o conjunto das duas seleções alcançará quase 1 milhão de alunos beneficiados. A primeira seleção, lançada em 2023, destinou R$ 60 milhões.

EXÉRCITO

STM mantém condenação de capitão por maus tratos a cão

O Superior Tribunal Militar (STM) manteve, por unanimidade, a condenação de um capitão do Exército pelo crime de maus-tratos a animal. Está previsto no art. 32 da Lei 9.605/1998. A decisão foi tomada durante o julgamento da apelação movida pela defesa do militar.

O capitão já havia sido condenado, em primeira instância, em Recife, a três meses de detenção. A lei criminaliza a prática de maus-tratos contra animais silvestres, domésticos ou domesticados.

O caso: em 5 de outubro de 2021, nas dependências do 7º Grupo de Artilharia de Campanha, em Olinda (PE), dois cães de rua que circulavam pelo quartel teriam entrado na residência do oficial e matado um coelho de estimação.

O militar saiu em busca dos animais, utilizando um machadinho e vestido com roupas de faxina. Ao localizar um dos cães, o capturou com uma corda - de modo cruel - , pôs no banco traseiro de um carro, o levou para uma estrada. O animal nunca mais foi visto.

Margareth Menezes, ministra da Cultura do Brasil

MARGARETH MENEZES

O negócio da cultura exige gestão

Perguntada sobre o desafio de o artista conciliar o mundo da fruição com o gerenciamento da carreira e dos negócios artísticos, a ministra da Cultura Margareth Menezes respondeu assim na rádio O POVO CBN:

"Todo profissional tem que entender que para ele se colocar no mercado ele precisa ter um produtor, de empresário. Tem algumas pessoas que têm talento para fazer esta parte administrativa, mas tem outros que não. Falo isso com tranquilidade, eu tenho 38 anos de carreira. Se você não trouxer um mínimo de organização para você conseguir se comunicar com o mercado, você vai ficar sempre em um esquema meio amadorístico".

Ela está em Fortaleza nestes dias no MICBR Ibero-América 2025, no Dragão do Mar, evento no qual 350 empreendedores selecionados, representando todos os estados brasileiros e o Distrito Federal, de 15 setores da economia criativa estão presentes.

Horizontais

Boa vizinhança - Em evento do Supermercado Pinheiro, o CEO da Scanntech, Thomaz Machado, faz palestra sobre inteligência de mercado em evento matutino, às 8, dia 9, no L'Ô. A Scanntech é uma gigante de inteligência de mercado. Conecta com dados o setor de varejo, indústrias e distribuidores.

Refis da Enel - A Enel Ceará inicia uma campanha de fim de ano para ajudar seus clientes a terminar o ano com as luzes acesas. Oferece condições de negociação, como parcelamento em até sete vezes e entrada mínima a partir de 10% para débitos vencidos há mais de 60 dias.



