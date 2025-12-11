O que fez o Anel Viário de Fortaleza parar de novo

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 02.06.29 Ampliação do Viaduto do Anel Viário na BR 116 (Fco Fontenele/O POVO)

A nova paralisação das obras do Anel Viário de Fortaleza tem razão financeira. Em nota, a Superintendência de Obras Públicas (SOP) disse que já adota todas as medidas para a retomada dos trabalhos e que "a empresa contratada paralisou indevidamente suas atividades, de forma unilateral e sem justificativa contratual". Em verdade, são quatro empresas integrantes de um consórcio (Laca/Coesa/Saied/DACT). Todas de fora do Ceará.

Uma fonte que tem equipamentos alugados para o consórcio conta que está sem receber há alguns meses. Os prestadores de serviço são afetados por tabela. No último mês, a situação atingiu os trabalhadores. Na semana que entra, representantes das empresas virão ao Ceará para ter com a SOP.

A construção começou por volta de 2010, com previsão de ser concluída em até 15 meses. Contudo, vários atrasos, interrupções e renegociações de convênios entre o Governo Federal e o estadual explicam a longa duração. Nesta atual parada, a SOP diz que ela é indevida e que já notificou "a empresa e está tomando as providências legais e contratuais cabíveis". Não revelou quais.

PESQUISA

Sobre um próspero ano novo

O Nordeste é a região onde mais pessoas se consideram plenamente prósperas: 49% dos entrevistados atribuem notas 9 ou 10 à própria prosperidade, de acordo com pesquisa inédita contratada pelo Sicredi ao Datafolha. O levantamento integra a pesquisa "O que é prosperidade para o brasileiro".

Há diferenças entre capitais e Interior: moradores do Interior tendem a se sentir mais prósperos (43% atribuíram notas 9 e 10) do que aqueles das regiões metropolitanas (37%), o que pode refletir fatores como custo de vida, relações sociais mais próximas e sensação de pertencimento.

CADE APROVA

Nasce um mastodonte: Petz se funde com Cobasi

A Petz acha que saiu no lucro com a decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) de aprovar, com restrições, a fusão da empresa com a Cobasi. A união das duas redes de mega lojas com venda de produtos e serviços para animais domésticos gera um mastodonte com faturamento de R$ 6,5 bilhões em 2024 e mais de 500 unidades.

Como condição para aprovar, o Cade mandou vender 26 lojas no estado de São Paulo - 3,3% do faturamento nos últimos 12 meses. A ONG Instituto Caramelo era uma das vozes contra a aprovação sem restrições. Teme os efeitos da concentração.

Pinky e Cérebro, ou melhor, Cobasi e Petz, têm uma cesta de argumentos a favor. Dentre os quais, a promessa de preços melhores, por conta da redução de custos. Também dizem que é uma forma de enfrentar as mordidas dos grandes marketplaces, como Amazon e Mercado Livre.

CARGA

Enel diz o que está fazendo

Pressionada onde atua no Brasil, sobretudo em São Paulo, a Enel se movimenta. A italiana no Ceará declara ter feito nos meses de setembro, outubro e novembro, 18 obras de expansão e modernização do sistema elétrico.

Juntas, investimentos declarados de R$ 27,5 milhões, com abrangência sobre 500 mil clientes. Por exemplo, em Juazeiro do Norte, foi construída uma nova saída de rede da subestação do município, para transferências de cargas. Já em Fortaleza, foi instalada uma nova saída de linha na subestação da Varjota.

Horizontais

Comércio - Ana Luiza Ximenes Dias, do Ponto da Moda, será homenageada como Lojista do Ano, na sexta, 19, no La Maison, às 20 horas. Na mesma noite, toma posse Maurício Filizola como presidente da CDL Fortaleza.

Academia - Nelson Bessa Maia se tornou integrante da Academia Cearense de Economia. Noite passada.

Academia II - O professor José Edson Sampaio, do Departamento de Matemática da UFC, foi eleito membro afiliado da Regional Nordeste e Espírito Santo da Academia Brasileira de Ciências (ABC) para o período de 2026-2030.

Seguro - A Lei 15.040/2024 traz mudanças importantes para o mercado de seguros. Hoje, às 9 da manhã, haverá o evento on-line "Lei 15.040/2024: O Que Muda Para o Corretor?". Com o presidente do Sincor-CE, Fernando Dantas, e o assessor institucional da ENS, Marcelo Rocha.







