O calvário é do STF

Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO ￼MINISTRO do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli durante sessão plenária realizada na tarde desta quinta-feira 12 de fevereiro na sede da corte em Brasília

Aimagem do ministro Dias Toffoli caminhando sozinho por um corredor do Supremo Tribunal Federal (STF), logo após ter de deixar a relatoria do caso Banco Master, não retratava o calvário dele apenas, mas da Corte Suprema do País. O sofrimento maior é do STF e este não cessou, apenas teve uma mitigação com a mudança de relator. A crise tem duras implicações para o Judiciário brasileiro justamente porque foi o STF o agente principal da defesa da democracia nos julgamentos da trama golpista.

A gravidade do que levou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ao presidente do STF, Edson Fachin, foi mais do que suspeição. Há indícios de possíveis crimes ante imbricações de Toffoli com o banco autor de fraudes bilionárias. Tudo incluído em inquérito sob relatoria do ministro. A PF seguiu o trâmite e levou à Corte os autos com os indícios. Tudo muito claro. O conflito de interesses ficou explícito.

Degradação é lava

A degradação do Pais fora dos tribunais, na vida real das ruas, com o poder paralelo das facções e com a fraqueza do braço curto da Justiça - como diria Abi-Ackel -, também escorre do STF. A incapacidade de o País dar respostas à sociedade nas demandas do dia a dia, em especial na segurança pública, explica-se por tragédias como essa em curso na Corte Suprema.

Crises servem para mudanças de rumo, revisões. Mas, por ora, e, decerto doravante, o espírito de corpo é muito mais forte do que qualquer outra força espiritual. A nota dos ministros sobre o caso diz: "(Os ministros) expressam, neste ato, apoio pessoal ao Exmo. Min. Dias Toffoli, respeitando a dignidade de Sua Excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Anote-se que Sua Excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela Polícia Federal e Procuradoria Geral da República".

