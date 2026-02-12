O calvário é do STF

Redator do blog e coluna homônimos, diretor de Jornalismo da Rádio O POVO/CBN e CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e editor-geral do Anuário do Ceará
Redator do blog e coluna homônimos, diretor de Jornalismo da Rádio O POVO/CBN e CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e editor-geral do Anuário do Ceará
Aimagem do ministro Dias Toffoli caminhando sozinho por um corredor do Supremo Tribunal Federal (STF), logo após ter de deixar a relatoria do caso Banco Master, não retratava o calvário dele apenas, mas da Corte Suprema do País. O sofrimento maior é do STF e este não cessou, apenas teve uma mitigação com a mudança de relator. A crise tem duras implicações para o Judiciário brasileiro justamente porque foi o STF o agente principal da defesa da democracia nos julgamentos da trama golpista.
A gravidade do que levou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ao presidente do STF, Edson Fachin, foi mais do que suspeição. Há indícios de possíveis crimes ante imbricações de Toffoli com o banco autor de fraudes bilionárias. Tudo incluído em inquérito sob relatoria do ministro. A PF seguiu o trâmite e levou à Corte os autos com os indícios. Tudo muito claro. O conflito de interesses ficou explícito.
A degradação do Pais fora dos tribunais, na vida real das ruas, com o poder paralelo das facções e com a fraqueza do braço curto da Justiça - como diria Abi-Ackel -, também escorre do STF. A incapacidade de o País dar respostas à sociedade nas demandas do dia a dia, em especial na segurança pública, explica-se por tragédias como essa em curso na Corte Suprema.
Crises servem para mudanças de rumo, revisões. Mas, por ora, e, decerto doravante, o espírito de corpo é muito mais forte do que qualquer outra força espiritual. A nota dos ministros sobre o caso diz: "(Os ministros) expressam, neste ato, apoio pessoal ao Exmo. Min. Dias Toffoli, respeitando a dignidade de Sua Excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Anote-se que Sua Excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela Polícia Federal e Procuradoria Geral da República".
Um levantamento inédito da Webmotors aponta crescimento do interesse por carros blindados nos últimos 12 meses no Ceará. O estudo, realizado pelo Webmotors Autoinsights, mostra um salto de 22,8% nas visitas por veículos novos blindados no estado entre janeiro e dezembro de 2025. O número revela crescimento 11,44 pontos percentuais maior do que o mercado de não blindados 0KM, que cresceu 11,4% no mesmo intervalo. No caso dos blindados usados, 14,2%.
Entre os dez modelos 0KM mais procurados da categoria, a Toyota Hilux SW4 é a primeira da lista, com 35,2% de participação. Na sequência, Toyota Corolla Cross (12,3%), Toyota Corolla (9%), Honda HR-V (9%), Caoa Chery Tiggo 7 Pro (8,5%), Land Rover Defender (7,8%), Porsche Cayenne (6%), BMW X6 (5,9%), Land Rover Range Rover (3,3%) e Land Rover Range Rover Sport (3,1%).
Nos seminovos, Toyota Corolla (24,1%), Toyota Hilux SW4 (23,1%), Porsche Cayenne (9,7%), BMW 320i (7,8%), Honda Civic (7,6%), Toyota Hilux (7%), BMW X1 (5,9%), Volkswagen Passat (5,1%), Land Rover Range Rover Sport (5%) e Mitsubishi Pajero Full (4,7%).
Após mais de um ano de testes conjuntos de modelos BYD na Localiza&Co, a locadora mineira fechou com a chinesa acordo para a compra de 10 mil veículos híbridos e elétricos nos próximos dois anos. A Localiza tem uma frota de mais de 630 mil veículos.
No lucro - O banco BV alcançou lucro líquido recorrente recorde de R$ 1,865 bilhão em 2025. Aumento de 8,3% em relação ao ano anterior.
Contador - O diretor da Norral Contabilidade, Davi Vasconcelos, diz que cerca de 60% das empresas que chegam ao escritório têm algum tipo de pagamento indevido ou estrutura tributária desatualizada.
