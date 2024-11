Cobertura das eleições: um balanço

Foto: Reprodução Whatsapp O POVO INSPETOR Alberto (PL) em vídeo que resultou em inquérito na Polícia Civil

Uma semana após o segundo turno das eleições 2024 em Fortaleza e em Caucaia, no Ceará, as pautas permanecem presentes em páginas políticas e demais editorias.

Para além do resultado, as análises e projeções ocupam as telas, páginas e ondas das plataformas do Grupo O POVO e demais veículos.

A começar pelo próprio domingo, 27, exceto por problemas técnicos que impactaram na velocidade de atualização da home do portal O POVO, o restante dos veículos - rádio, redes sociais e YouTube - entregou a contento as notícias, com opinião, entrevistas, flashes ao vivo e apuração.

Se não bastassem as pautas previsíveis como acompanhar os votos de candidatos e apoiadores, movimento em ambas as cidades nos principais colégios eleitorais, boletim do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), ainda houve a "bomba" inesperada, envolvendo o vereador reeleito da Capital, Inspetor Alberto. O mesmo que dias antes havia ameaçado o candidato do PT.

Em um primeiro momento, no começo da tarde, a notícia no portal era "Polícia investiga Inspetor Alberto por maus tratos (sic) animais". Como observou um leitor: "Qual seria o animal maltratado? Seria um rato, um cachorro, um gato? O redator viu o vídeo?".

O leitor comparou a forma como demais veículos noticiaram a barbaridade: "Inspetor Alberto grava vídeo, agride porco e ameaça, mais uma vez, Evandro Leitão"; "Inspetor Alberto maltrata porco e faz alusão ao candidato do PT, Evandro Leitão''; "Após agressão contra Evandro, vereador Inspetor Alberto grava vídeo com maus-tratos a animal".

Instantes depois, o texto da chamada na home do portal O POVO foi alterado para "Após vídeo de Inspetor Alberto (PL) com leitão, Polícia Civil abre inquérito para investigar maus-tratos a animal".

O texto da matéria detalha a cena: "Nas imagens em questão, Inspetor Alberto veste uma blusa da Seleção Brasileira de Futebol e, por cima, um colete balístico com adesivo da campanha de André Fernandes (PL), oponente de Evandro Leitão (PT) na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Dizendo 'Você vai para a panela', o vereador carrega e derruba o porco; então, coloca o joelho direito na parte superior do animal: 'Vê se aguenta aí, leitão'. Depois, Inspetor Alberto ergue e solta o porco, antes de finalizar: 'Desgraçado, você vai para a panela dia 27. Vou comer você assadinho'".

Mesmo citando a data do segundo turno e com o adesivo do candidato do PL, o agressor afirmou ao O POVO não lembrar quando havia sido o episódio. Nas redes sociais do Grupo, o cruel vídeo foi publicado, porém com o cuidado de "borrar" a imagem do animal.

O tema repercutiu a semana inteira em colunas, artigos, editorial, programas O POVO News, Jogo Político, Debates do Povo, O POVO News e O POVO da Tarde. E ainda tem muito a render, até um desfecho oficial.

Em tempo: o mesmo político havia sido citado domingo passado, 27, quando o título desta coluna foi "uma série de absurdos". Eis mais um.

A cobertura em si

Durante a live de apuração, no domingo à noite, o programa O POVO News especial, transmitido no YouTube do O POVO, atingiu o pico de 48.565 espectadores simultâneos, 18 mil curtidas, além de somar 473 mil visualizações, o que resultou na liderança no Norte-Nordeste e o terceiro lugar entre todos os veículos de comunicação do País.

No dia 2 de agosto, foi publicada matéria detalhando o que seria "a maior cobertura eleitoral dos 96 anos de história do O POVO". Na edição impressa da última segunda-feira, 28, o feito foi reforçado a partir da matéria intitulada "O POVO encerra maior cobertura eleitoral em 96 anos de história". No abre (texto abaixo do título) o acréscimo: "A programação O POVO no domingo, 27, contou com nove horas de cobertura ao vivo, análises de especialistas e prospecções no campo político".

Na rádio O POVO CBN foram oito horas, sendo três no período da manhã e mais cinco - entre 15 horas e 20 horas - de programação voltada ao pleito.

Para além do que havia sido apresentado no início de agosto - sabatinas (no O POVO News e no O POVO no Rádio), debates (candidatos de Fortaleza, Barbalha, Caucaia, Crato, Eusébio e Juazeiro do Norte) e pesquisas eleitorais (em Caucaia, Juazeiro do Norte e Crato), os leitores tiveram, também, acesso ao Agregador de Pesquisas, no OP+ . A ferramenta monitorou e analisou as tendências eleitorais nas principais cidades brasileiras durante as eleições municipais.

Resultado conhecido, a semana tem sido de mais análise e entrevistas, incluindo com os prefeitos eleitos de ambas as cidades onde fori realizado o segundo turno: Evandro Leitão (PT), em Fortaleza, e Naumim Amorim (PSD), de Caucaia. Além de espaço para a vice-prefeita eleita na Capital, Gabriella Aguiar (PSD), assim como opositores, como o Capitão Wagner (União Brasil), que esteve ao vivo no estúdio da O POVO CBN.

Conforme adiantado em matéria divulgada na última quinta-feira, 31, Evandro Leitão será o entrevistado das Páginas Azuis desta segunda-feira, 4 de novembro. Também na quinta, a home do portal trouxe um carrossel - lista de notícias temáticas - com "propostas à Prefeitura de Fortaleza", reunindo temas relacionados a educação, mobilidade, segurança pública, urbanismo e habitação. Mas na sexta-feira, 1º, o espaço já tinha sido substituído por notícias dos cadernos especiais "Guia Vida & Arte", veiculados entre julho e agosto.

Em suma, nos últimos meses foram muitos os contatos de leitores apontando preferência do Grupo por A ou B. Houve até quem sugerisse alterar a cor do logotipo para o vermelho em vez de azul. Por outro lado alguns afirmaram "ter certeza" de que O POVO estava protegendo determinado partido ao dar espaço para Bella Carmelo (PL), Carmelo Neto (PL), André Fernandes (PL), Geraldo Luciano, Gardel Rolim (PDT) e Roberto Cláudio (PDT).

Quando se tem ambas as percepções, há um indicativo positivo de equilíbrio. Seja na Política, seja no Esporte, por exemplo.

Definição nos EUA

Por falar em eleição, será uma semana decisiva para os Estados Unidos. Terça-feira, 5, será o último dia para os eleitores escolherem entre o republicano Donald Trump ou a democrata Kamala Harris.

Diferentemente do Brasil, o resultado deve demorar até uma semana para ser conhecido. Desenlace esse que deverá impactar todo o mundo. A ver.

A propósito: às terças-feiras, O POVO conta com a coluna do jornalista João Marcelo Sena, focada nos cenários internacionais.