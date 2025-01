Pescados brasileiros ainda sem acesso aos mercados da União Europeia

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo em 21/9/2023 Cenário de pescados no Brasil

O Ceará é um dos maiores exportadores de pescados do Brasil. Mesmo com o setor em ascensão, as vendas internacionais do Estado e do Brasil poderiam apresentar resultados ainda mais expressivos. Desde janeiro de 2018 o peixe brasileiro não pode ser exportado para os países da Europa.

Há sete anos, a União Europeia suspendeu a importação de pescado do Brasil. A suspensão denominada como “temporária” foi resultado das críticas que se concentraram sobre os peixes de captura, principalmente em relação às indústrias que processam o pescado para exportação. A Piscicultura cearense e brasileira segue em desvantagem diante do embargo.

Em 2024, o Governo Federal se posicionou com a promessa de trabalhar para retomar a venda dos pescados brasileiros para a União Europeia e o Reino Unido. A reabertura é relevante e estratégica.

Tanto a União Europeia como o Reino Unido são grandes mercados consumidores, possuem o selo sanitário de maior rigidez.

Em recente visita à Bélgica, o Governo do Estado do Ceará destacou a importância de retomar a exportação de pescado brasileiro para o mercado europeu.

É indispensável monitorar as negociações bilaterais com o objetivo de que o pescado cearense volte a cruzar o oceano atlântico e possa impulsionar o desenvolvimento de uma atividade econômica essencial para o estado.