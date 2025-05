Novidades na emissão de visto chinês

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Novas medidas anunciadas para o visto chinês

Nas viagens com duração de até 30 dias, a China vai isentar brasileiros de visto. A nova medida passa a valer a partir de 1º de junho de 2025 e valerá até o dia 31 de maio de 2026. Argentina, Chile, Peru e Uruguai também foram beneficiados com a isenção.

A medida vai valer para viagens de: turismo, negócios, visita de família e amigos, intercâmbio e trânsito.

Desta forma, o Brasil ficará com o mesmo status de muitos países europeus e asiáticos. Desde o ano passado, a maioria dos países europeus, bem como seus vizinhos Japão e Coreia do Sul, não precisam de visto para viajar para a China.

A novidade foi anunciada após um fórum entre autoridades chinesas, latino-americanas e caribenhas em Pequim na semana passada, no qual o presidente Xi Jinping prometeu aumentar a presença da China com novos investimentos em infraestrutura.

No Brasil, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que a China pretende investir R$ 27 bilhões em novos projetos no Brasil.