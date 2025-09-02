Foto: FÁBIO LIMA A esperada regulação da cobrança por sobrestadia de contêineres

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), aprovou, no último dia 31, relevante entendimento regulatório sobre a incidência da chamada “sobrestadia de contêineres”, taxa cobrada por empresas de transporte marítimo quando um contêiner fica retido por mais tempo do que o período acordado em contrato.

A Antaq decidiu que a cobrança só pode ser aplicada quando a permanência do contêiner, além do período de livre estadia, decorrer do interesse, da opção ou da responsabilidade do usuário.

A medida, atribuída como um avanço para maior previsibilidade e segurança jurídica no setor, foi reconhecida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), como uma vitória do setor produtivo nacional, que há muito tempo alerta sobre valores expressivos relacionados a esse tipo de cobrança.

Leia mais Economia conturbada e oportunidades na União Europeia

Panorama geral do comércio exterior do Ceará Sobre o assunto Economia conturbada e oportunidades na União Europeia

Panorama geral do comércio exterior do Ceará

Tal decisão contribui de forma importante para maior eficiência logística e para a redução do Custo Brasil. Promover o debate entre a base industrial e o poder público, é essencial na busca por soluções para os obstáculos enfrentados pelo setor produtivo no que se refere ao escoamento de cargas nos terminais de contêineres do país. O setor produtivo reforça o seu compromisso com uma atuação técnica alinhada às necessidades do setor.

