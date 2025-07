Economia conturbada e oportunidades na União Europeia

Foto: FCO FONTENELE Operações de carga no Porto do Pecém

Em tempos de economia conturbada, instabilidade e incertezas econômicas globais, empresas seguem na busca de mercados alternativos visando fortalecer a competitividade da indústria brasileira e a aceleração do desenvolvimento produtivo.

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), publicou em março do ano corrente o perfil de comércio e investimentos, como foco na União Europeia (UE).

A tensão política comercial dos Estados Unidos com a provável aplicação de tarifas expressivas gerou espaços interessantes visando a diversificação das exportações brasileiras para a UE.

Leia mais Com tarifaço de Trump, CE pode sofrer impacto de até 1% no PIB

Guimarães minimiza reuniões de Tarcísio contra o tarifaço

Lula diz que vai cobrar imposto das empresas americanas digitais Sobre o assunto Com tarifaço de Trump, CE pode sofrer impacto de até 1% no PIB

Guimarães minimiza reuniões de Tarcísio contra o tarifaço

Lula diz que vai cobrar imposto das empresas americanas digitais

Se a UE fosse um país, ela seria considerada o segundo principal destino das exportações brasileiras. Países Baixos, principal centro de conexões do continente, Espanha e Alemanha são os principais destinos das exportações do Brasil para o bloco. Para o Ceará, França, Países Baixos e Itália são os principais importadores.

A finalização das negociações do Acordo entre o Mercosul e a União Europeia pode facilitar o acesso a mercados, diminuir barreiras tarifárias e estimular setores relevantes como agroindústria, energia e manufatura.

A economia da UE não deve crescer de forma expressiva em 2025. Nações como a Grécia e a Espanha terão taxas de crescimento mais rápidas do continente, por conta do apoio de fundos específicos da região e setores de turismo mais ativos. A Alemanha, economia principal do bloco, deve ter um crescimento mais lento.

As exportações são concentradas em commodities, a diversificação da pauta exportadora brasileira permanece sendo o principal desafio no comércio com o bloco europeu.

Os países concorrentes do Brasil em seus produtos exportados para a União Europeia são, principalmente, China, EUA e Reino Unido.

Trump X Lula: entenda a cronologia da crise entre EUA X BRASIL | O POVO News