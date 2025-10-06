China desenvolve cimento super-resfriante

Foto: Divulgação Bandeira China

É visível o avanço da China no caminho para uma economia verde e sustentável. São muitos desafios, metas, lacunas... Para a economia chinesa, os temas relacionados a transição ambiental e sustentabilidade se tornaram permanente. O País assume diariamente compromissos mais ambiciosos e investe de forma consistente em tecnologias limpas, energias renováveis e políticas ambientais rigorosas.

Dentro desse contexto, a China informou recentemente o desenvolvimento de um cimento super-resfriante. Uma tecnologia que é capaz de reduzir a temperatura interna das construções em até 5,4ºC. A ideia foi apresentada como alternativa ao ar-condicionado.

O cimento que mantém o interior de edifícios naturalmente frescos, deve reduzir a dependência do ar-condicionado e, como consequência, as despesas com energia elétrica. A China caminha visando combater o aquecimento global.

A novidade foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade do Sudeste da China, uma composição inédita, o material possui uma formulação química diferente da versão habitualmente utilizada na construção civil.

Essa alternativa confirma a posição da China sobre o seu crescimento econômico sustentável. Uma contribuição importante para a economia de energia elétrica. A tecnologia segue em teste, ainda sem previsão de quando estará disponível comercialmente.

