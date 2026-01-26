O balanço do comércio exterior do Ceará em 2025

Foto: Fco Fontenele Porto do Pecém, no Ceará

O comércio exterior do Ceará encerrou 2025 em trajetória de inflexão positiva em relação ao desempenho observado em 2024, refletindo a recomposição dos fluxos exportadores ao longo do ano e um ajuste relevante no volume de importações.

No acumulado de janeiro a dezembro, as exportações totalizaram US$ 2,28 bilhões, com crescimento de 55,6% na comparação anual, enquanto as importações somaram US$ 2,73 bilhões, registrando retração de 9,7%.

Como resultado dessa combinação, o déficit da balança comercial foi reduzido para US$ -449 milhões, o que representa melhora de 71,2% frente a 2024, quando o saldo negativo havia alcançado US$ -1,56 bilhão.

Em termos estatísticos, trata-se do menor déficit externo do Estado desde 2021. No entanto, esse resultado deve ser interpretado com cautela técnica, pois os dados de 2024 foram significativamente subnotificados no setor de ferro fundido, ferro e aço (SH2 72), em função de entraves no processo de averbação dos embarques, o que distorce a base de comparação interanual.

Ainda assim, mesmo considerando esse efeito estatístico, os dados de 2025 evidenciam uma melhora efetiva da posição externa do Ceará, sustentada pela recomposição dos embarques siderúrgicos, pela expansão das cadeias agroindustriais e minerais e por uma acomodação da demanda por importações, sobretudo em bens de capital e equipamentos industriais, com destaque para o avanço estrutural do setor mineral, que levou o Ceará a assumir a liderança nacional nas exportações de quartzito.

