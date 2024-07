Novo reforço do Ceará: Lucas Rian desembarca em Fortaleza e faz exames no Vovô

Foto: Neto Ferreira/ADC Lucas Rian deixou o Confiança-SE para assinar com o Ceará

O novo reforço do Ceará, Lucas Rian, desembarcou na noite de quarta-feira, 10, em Fortaleza, e realizará exames médicos nesta quinta-feira no clube antes de assinar contrato com o Alvinegro.

Lucas Rian, de 24 anos, chega ao Ceará após uma temporada de destaque no Confiança, onde marcou seis gols em 19 partidas, tornando-se o principal jogador da equipe sergipana na Série C. Sua performance atraiu a atenção de clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro, mas foi o Vovô que conseguiu garantir sua contratação.

O atacante estava no Confiança cedido por empréstimo pelo Matsumoto Yamaga, do Japão, que detém seus direitos federativos e econômicos. O clube japonês aceitou a proposta de reemprestar o atleta ao Ceará, em uma negociação que inclui uma opção de compra ao final da temporada. Essa movimentação foi facilitada por uma cláusula no contrato de empréstimo com o Confiança, que permitia a saída do jogador em caso de ofertas de times das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

A chegada de Lucas Rian ao Ceará foi uma vitória em meio à concorrência no mercado. Entre os interessados estava o Cuiabá, que atualmente disputa a Série A do Brasileirão.

Lucas Rian se tornará mais uma opção de ponta na equipe comandada por Léo Condé, que atualmente conta com Erick Pulga, Facundo Castro, Aylon e João Victor.

Livre da punição do transfer ban, o Ceará deve anunciar seus reforços para a sequência da Série B em breve. A diretoria alvinegra espera contratar até cinco jogadores nesta janela de transferências. Além de atacantes de beirada, o clube pretende reforçar o time com lateral-direito, zagueiro e meio-campista.