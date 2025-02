Sport abre o cofre e impressiona no mercado com investimento de R$ 41 milhões

Foto: Paulo Paiva/Sport Carlos Alberto, ex-Botafogo, se tornou a maior compra da história do Sport

Se tem um time que está investindo pesado no mercado da bola, esse time é o Sport. Após garantir o retorno à Série A, o Leão da Ilha abriu os cofres para reformular o elenco e já desembolsou mais de R$ 41 milhões. O montante impressiona, principalmente por se tratar de um clube que, até o ano passado, disputava a Segundona. Chama a atenção o olhar atento ao mercado estrangeiro.

Além de contar com um técnico português, Pepa, o Sport buscou reforços internacionais. Entre os destaques estão os portugueses Gonçalo Paciência , atacante que estava no futebol japonês, João Silva , zagueiro revelado na base do Sporting, e o experiente Sérgio Oliveira, meio-campista com passagens por Porto e Olympiacos.

Somente na aquisição de três atletas, o Sport investiu R$ 36 milhões. O clube pernambucano fez a maior compra de sua história ao contratar o atacante Carlos Alberto, ex-Botafogo, por R$ 15 milhões. Para tirar o meia argentino Rodrigo Atencio do Independiente, investiu R$ 12 milhões. E ainda desembolsou R$ 9 milhões para adquirir o lateral-direito Matheus Alexandre, ex-Cuiabá. Haja grana!

A diretoria garante que os gastos estão dentro de um planejamento responsável. A folha salarial do Sport para 2025 deve girar em torno de R$ 9 milhões, enquanto a projeção orçamentária do clube para a temporada é de R$ 183 milhões. Para efeito de comparação, o Fortaleza prevê um orçamento de R$ 387,3 milhões, já o Ceará estima R$ 229,4 milhões.

Alto investimento não é certeza de resultados positivos. Por enquanto, a equipe pernambucana não engrenou e tem gerado desconfiança neste início de temporada. O time comandado por Pepa não venceu nenhum clássico local nos duelos contra Santa Cruz e Náutico, nem no cenário regional, com derrota para o Fortaleza.

E você, leitor, o que tem achado do mercado do Sport?