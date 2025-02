Ceará quer acumular pelo menos R$ 9 milhões de premiação na Copa do Brasil

Foto: Lucas Emanuel/FCF Aylon e Nicolas comemoram gol no jogo Ceará x Confiança, no Castelão, pela Copa do Nordeste 2025

O Ceará estreia nesta quarta-feira, 19, na Copa do Brasil, competição milionária que pode render uma quantia significativa ao longo da campanha do Vovô. O objetivo do clube, previsto no orçamento de 2025, é alcançar pelo menos as oitavas de final do torneio nacional e acumular mais de R$ 9 milhões em premiações.

Só por participar da primeira fase, o Alvinegro já tem garantido R$ 1,54 milhão. Caso vença o Sergipe nesta quarta e avance para a segunda fase, o clube de Porangabuçu assegura mais R$ 1,87 milhão. A estreia será em solo sergipano, em jogo único. Diferentemente de edições passadas, não há mais o benefício do empate para a equipe melhor ranqueada. Portanto, se o jogo terminar empatado, a decisão será nos pênaltis. Uma vitória simples garante a classificação do Ceará.

Se o Vovô avançar à terceira fase, embolsará mais R$ 2,3 milhões. Em caso de classificação para as oitavas de final, mais uma cota milionária entra nos cofres: R$ 3,6 milhões. Esses valores já estão previstos no planejamento financeiro do clube.

Caso o Ceará supere a meta estabelecida, as premiações seguem crescendo: R$ 4,7 milhões nas quartas de final; R$ 9,9 milhões na semifinal; e, na decisão, o campeão levará R$ 77 milhões, enquanto o vice ficará com R$ 33 milhões.

E você, torcedor alvinegro, até onde acredita que o Ceará pode chegar na Copa do Brasil 2025?

FAVORITISMO NA ESTREIA

O Ceará entra em campo como amplo favorito diante do Sergipe. A diferença entre os clubes é enorme, e o péssimo momento do time sergipano apenas reforça esse cenário. No entanto, mesmo com a superioridade técnica, o Vovô precisa estar atento à própria eficiência. O recente empate por 1 a 1 contra o Confiança, um adversário considerado frágil, serve de alerta. Naquele jogo, o Alvinegro dominou as ações, mas pecou na finalização – um problema que pode custar caro em um torneio eliminatório como a Copa do Brasil.