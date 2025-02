Por que o Corinthians liberou Pedro Raul por empréstimo ao Ceará?

Foto: RODRIGO COCA/AGÊNCIA CORINTHIANS Pedro Raul foi emprestado pelo Corinthians ao Ceará

O Ceará resolveu a carência do setor ofensivo com a contratação de Pedro Raul, cedido pelo Corinthians por empréstimo até o fim de 2025. O acerto entre os clubes, que vão dividir os salários do jogador, ocorreu principalmente pelo desejo do Timão de aliviar a folha salarial do elenco.

O executivo de futebol do clube paulista, Fabinho Soldado, explicou os motivos que levaram a diretoria a liberar Pedro Raul ao Ceará. Em entrevista na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), após o Conselho Técnico sobre o mata-mata do Estadual, ele detalhou a negociação.

"Nós fizemos alguns movimentos que foram necessários para abrir espaço na folha. Essa movimentação precisava acontecer. Neste momento, tanto as saídas quanto as chegadas são mais difíceis devido à proximidade do fechamento da janela", afirmou Fabinho.

O dirigente também destacou o profissionalismo de Pedro Raul no Corinthians, apesar da falta de espaço no time titular.

"O Pedro é um menino que se comportou muito bem conosco, se dedicou ao máximo, sempre treinou forte e deu o seu melhor para a equipe. Infelizmente, não conseguiu desenvolver tudo aquilo que esperava e que nós também esperávamos", comentou.

Fabinho relembrou ainda o empréstimo do jovem zagueiro João Pedro Tchoca ao Ceará, quando o defensor se destacou e retornou ao Corinthians com moral. A ideia da diretoria corintiana é que Pedro Raul recupere a confiança no Vovô.

"Ele vai para uma oportunidade no Ceará, um projeto que já funcionou com o João Pedro, para que o Corinthians, de alguma forma, consiga recuperar todo o investimento e a expectativa depositada nesse atleta", concluiu.