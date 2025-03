Fortaleza trava contra o Ferroviário em semifinal e segue sem evolução

Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC Fortaleza x Ferroviário pelas semifinais do Campeonato Cearense de 2025

O duelo entre Fortaleza e Ferroviário pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense terminou sem gols e sem grandes emoções. O período de mais de uma semana para o Tricolor trabalhar não surtiu efeito. O Leão voltou a apresentar um futebol aquém do esperado, embora tenha criado chances para sair vitorioso.

O Ferroviário também teve oportunidades para vencer, principalmente no segundo tempo, quando foi superior. O Tubarão fez um jogo estratégico, se fechou bem e impôs dificuldades ao setor ofensivo do Fortaleza. Com um pouco mais de capricho, poderia ter balançado as redes do rival.

Vojvoda voltou a apostar no 3-5-2, mas, apesar das mudanças, o time novamente mostrou falta de organização. O coletivo tricolor segue em baixa. As peças mudam, mas a produtividade continua limitada.

Leia mais Análise, ciência e inovação: como o Ceará busca encurtar a distância para os clubes mais ricos

Investimento alto, futebol pobre: Sport vive vexame histórico na Copa do Brasil

Fortaleza é hoje um time vulnerável e desorganizado Sobre o assunto Análise, ciência e inovação: como o Ceará busca encurtar a distância para os clubes mais ricos

Investimento alto, futebol pobre: Sport vive vexame histórico na Copa do Brasil

Fortaleza é hoje um time vulnerável e desorganizado

No primeiro tempo, o Fortaleza foi melhor, muito por conta da atuação agressiva de Mancuso pela direita. O argentino quase marcou um golaço, mas Cavichioli espalmou, e a bola beijou o travessão. Mancuso também deixou Breno Lopes na cara do gol, mas o atacante tentou encobrir o goleiro e, novamente, a bola parou no travessão. Em outra jogada, o argentino cruzou para Breno cabecear para fora.

Na segunda etapa, a saída de Mancuso, que sentiu dores musculares, tirou a força do Fortaleza. O time pouco agrediu e se tornou presa fácil nos contra-ataques. A melhor chance do Tricolor foi um chute de Martínez, defendido por Cavichioli. O Ferroviário teve mais chances e acertou a trave em chute de fora da área de João Vitor.

As mudanças de Vojvoda no segundo — Martínez, Moisés, Kervin, Dylan Borrero e Zé Welison — não fizeram diferença alguma.