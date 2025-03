Gramado do Castelão: solução definitiva ou apenas um paliativo?

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 26.02.25 Governo do estado determina que a Arena Castelão faça pausa de 66h entre os jogos para preservar o gramado (Fco Fontenele/O POVO)

Não vejo solução a curto prazo, nem uma luz no fim do túnel para o problema aparentemente "insolucionável" do gramado da Arena Castelão. Todo ano, o roteiro se repete: reclamações de todos os lados e o tapete do Gigante da Boa Vista segue sendo um dos mais surrados do futebol brasileiro.

Na última semana, a portaria assinada pelo secretário do Esporte, Rogério Pinheiro, sacudiu os bastidores do futebol cearense. O documento determinou um intervalo mínimo de 66 horas entre as partidas no estádio, pegando de surpresa Ceará e Fortaleza, que agora precisarão negociar entre si o uso do Castelão. Quando houver choque de datas, um deles terá de mandar o jogo em outra praça, no caso mais provável o Presidente Vargas (PV).

Leia mais Investimento alto, futebol pobre: Sport vive vexame histórico na Copa do Brasil

Bastidor da negociação: a viagem que selou a chegada de Pedro Raul ao Ceará

Por que o Corinthians liberou Pedro Raul por empréstimo ao Ceará? Sobre o assunto Investimento alto, futebol pobre: Sport vive vexame histórico na Copa do Brasil

Bastidor da negociação: a viagem que selou a chegada de Pedro Raul ao Ceará

Por que o Corinthians liberou Pedro Raul por empréstimo ao Ceará?

A decisão do Governo não resolve o problema, apenas minimiza os impactos. O desgaste do gramado vai muito além da frequência de jogos. A medida, na prática, soa como um gesto do Estado para dividir responsabilidades, diante das críticas recorrentes e da falta de ação concreta dos clubes. Com isso, Ceará e Fortaleza terão de chegar a um consenso para preservar o campo. Será que eles são capazes?

Ainda assim, enxergo o cenário com pessimismo. Não acredito que a portaria, por si só, resolverá o problema crônico do gramado do Castelão. No fim do ano, o ideal seria estarmos discutindo melhorias no equipamento esportivo, mas, diante do histórico recente, há poucos motivos para otimismo.