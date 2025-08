Saída de David Luiz, passagem esquecível e o mercado ruim do Fortaleza em 2025

Foto: Samuel Setubal David Luiz permaneceu menos de oito meses no Fortaleza

A saída de David Luiz em agosto, antes mesmo do fim do primeiro turno da Série A, expõe de forma clara o trabalho ruim da diretoria do Fortaleza no mercado da bola em 2025. A montagem do elenco se mostrou falha e ineficaz, assim como a avaliação da força do grupo de 2024 que permaneceu. Tanto é que o segundo semestre, com o time na luta contra o Z-4 do Brasileirão, virou uma correção de rota em relação ao plantel.

O clube se acostumou a um trabalho eficiente nas janelas de transferência. O saldo dos seis anos na elite do futebol nacional é positivo. A diretoria merece reconhecimento: acertar em contratações num ambiente cheio de variáveis como o futebol de alto nível não é simples. E, na maioria dos anos, os reforços do Leão corresponderam dentro de campo.

Mas em 2025, a atuação no mercado foi um desastre. As principais apostas da diretoria fracassaram. David Luiz era uma contratação que poderia, em tese, render algo interessante - embora os críticos já alertassem para a queda de desempenho nos últimos anos de Flamengo.

A cúpula do Pici apostava que a experiência e a mentalidade vencedora de David poderiam influenciar positivamente o grupo. E, claro, havia a expectativa de que o zagueiro de 38 anos, com uma carreira vitoriosa, ainda fosse útil ao longo da temporada.

Na prática, o custo-benefício foi péssimo. O desempenho foi pífio em 16 jogos - uma passagem totalmente esquecível. Fora de campo, o nome de David Luiz atrelado ao Fortaleza, que poderia fortalecer a marca do clube, teve impacto quase nulo.

Quando o Fortaleza anunciou a contratação, imaginei que esse encontro, apesar dos riscos, pudesse entregar um desfecho positivo. Não deu certo.

Pol Fernández foi outra grande aposta que saiu sem deixar saudades. O argentino chegou com pompa, apresentado no Castelão, mas decepcionou. E o que dizer do jovem atacante Dylan Borrero? Ao menos nesse caso, o Fortaleza conseguiu fazer um bom negócio ao vendê-lo por quase R$ 9 milhões.

Das contratações do começo do ano, seguem no elenco o goleiro Brenno, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, o atacante Allanzinho e o zagueiro Gastón Ávila, que teve um início péssimo, mas mostrou evolução nos últimos jogos e virou titular.

Na correção de rota, chegaram Matheus Pereira, Rodrigo, José Herrera, Adam Bareiro e Vinicius Silvestre. São movimentações mais acertadas, com um perfil que já deu certo em outros momentos do clube, mas que havia se perdido recentemente. Que siga assim.