Léo Condé não é tão conservador como dizem

Foto: Samuel Setubal/O POVO Léo Condé, que comanda o Ceará desde o fim de junho de 2024, é o terceiro técnico mais longevo da Série A

O Ceará de Léo Condé conquistou um resultado gigante contra o Corinthians. A vitória por 1 a 0 quebrou o tabu de nunca ter vencido o Timão fora de casa e ainda encaminhou a permanência alvinegra na Série A.

E o detalhe: sem dois destaques da equipe - Pedro Raul e Vina.

Apesar da estratégia cautelosa, baseada em contra-ataques, a escolha tática de Condé foi ousada. Ele mudou o esquema e a forma do Ceará jogar. Armou o time num 4-3-3 pouco habitual, com Mugni de falso 9, Pedro Henrique pela direita e Galeano pela esquerda. Rafael Ramos atuou na linha do meio, dobrando a lateral direita com Fabiano. Ao longo da partida, o sistema variava para um 3-5-2.

O Ceará jogou por uma bola — e deu certo porque foi eficiente. Nos contragolpes, a bola passava por Mugni, que acionava rapidamente PH ou Galeano. O ponta que não recebia o passe fechava por dentro, aparecendo como um centroavante.

Foi assim que nasceu o gol: um contra-ataque de manual, perfeito.

Depois disso, o time precisou lutar muito defensivamente para segurar o resultado construído ainda no primeiro tempo.

Eu entendo as críticas a Léo Condé, especialmente quando ele demora a mexer no time ou a mudar o esquema. Mas ele tem mostrado evolução. Nesta Série A, vimos um treinador com mais repertório e flexibilidade tática. Um exemplo foi o uso do esquema com três volantes, que deu mais equilíbrio em momentos decisivos.

Condé está longe de ser apenas um técnico conservador. A versão 2025 mostra um treinador que se reinventa, testa alternativas e, sobretudo, faz o Ceará competir em alto nível.