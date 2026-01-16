Por que a provável saída de João Ricardo é um bom negócio para o Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Goleiro João Ricardo pode trocar o Fortaleza pelo Corinthians em 2026

O Fortaleza não pode se dar ao luxo de manter em seu elenco um goleiro com vencimentos próximos de meio milhão de reais. A discussão não passa pela qualidade ou pelo merecimento de João Ricardo, mas pelo contexto de readequação financeira do clube do Pici após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Desde as negociações envolvendo Matheus Pereira, o Corinthians já havia sinalizado interesse na contratação do goleiro de 37 anos para ser o reserva imediato de Hugo Souza. As tratativas só não avançaram de forma mais concreta porque, no momento, João Ricardo se recupera de uma lesão no tendão do ombro direito. A previsão é de que, em cerca de 15 dias, o arqueiro volte aos treinamentos normais, conforme relatou o próprio jogador ao repórter Miguel Brilhante Júnior, da Rádio O POVO CBN. A tendência é de que a transferência para o Timão se concretize.

Leia mais Fortaleza arrecada mais de R$ 81 milhões com vendas de joias da base em menos de 2 anos

Árbitros vão falar, mas com regras: como vão funcionar as entrevistas no Cearense 2026

Pochettino dá versão sobre confusão em condomínio: "Não tenho culpa"

Diogo Barbosa fica fora dos planos do Fortaleza para 2026 e vai buscar novo clube Sobre o assunto Fortaleza arrecada mais de R$ 81 milhões com vendas de joias da base em menos de 2 anos

Árbitros vão falar, mas com regras: como vão funcionar as entrevistas no Cearense 2026

Pochettino dá versão sobre confusão em condomínio: "Não tenho culpa"

Diogo Barbosa fica fora dos planos do Fortaleza para 2026 e vai buscar novo clube

A saída do experiente arqueiro impactará diretamente a folha salarial do elenco, principal foco do início de trabalho do novo CEO do clube, Pedro Martins. Somente com os goleiros do atual plantel, como João Ricardo, Brenno, Helton Leite e Vinícius Silvestre, o Fortaleza tem um custo aproximado de R$ 800 mil mensais.

Do ponto de vista desportivo, a equipe já tem seu goleiro titular definido para a temporada, com uma base salarial compatível com a realidade da Série B. Aos 26 anos, Brenno já demonstrou qualidade e foi importante na reta final do Tricolor na Série A de 2025, com defesas decisivas que mantiveram o time vivo na briga pela permanência até a última rodada.

Além de João Ricardo, o goleiro Helton Leite deve deixar o clube, como parte do esforço para reduzir o custo operacional. Até o momento, o Fortaleza tem 15 saídas confirmadas do elenco de 2025, mas a projeção interna é de que esse número ultrapasse 20.

No mercado, a prioridade do Fortaleza é a contratação de atacantes de beirada e de um lateral-esquerdo. Os setores de zaga e meio-campo estão praticamente fechados. Entre os meio-campistas, Carpini conta com Pochettino, Crispim, Sasha, Pierre, Rodrigo, Ronald e Ryan, estes dois últimos reforços para 2026. Na defesa, cinco zagueiros devem ser utilizados: Brítez, Gazal, Cardona, Luan Freitas, que está prestes a ser anunciado, e um atleta oriundo da base, provavelmente Kauã Rocha.