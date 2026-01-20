Fortaleza faz jogo duro para manter Bareiro e banca salário de Série A

Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC Bareiro marcou o gol da vitória do Fortaleza sobre o Maracanã no Campeonato Cearense

Adam Bareiro desponta como o principal jogador do elenco do Fortaleza para a temporada de 2026, após encerrar 2025 em alta, com gols decisivos. Nos bastidores do mercado, o Tricolor tem recebido sondagens pelo centroavante paraguaio, mas faz jogo duro nas negociações e se esforça para manter o atacante no elenco, mesmo em um ano desafiador, marcado pela disputa da Série B e por um processo de readequação financeira.

Uma das ações da diretoria tricolor para seguir com o paraguaio, que sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026, foi manter o acordo salarial firmado na contratação do jogador, em julho do ano passado. Em um amplo movimento de enxugamento da folha salarial na atual temporada, com quase 20 saídas do elenco de 2025, o Fortaleza optou por não mexer nos vencimentos do seu camisa 9.

O próprio Bareiro confirmou o esforço do clube do Pici em entrevista ao programa Desporte Total. "Com a queda (para a Série B), o clube teve que fazer uma modificação, sacar muitos salários de jogadores importantes. É uma reestrutura total para 2026. Sentaram comigo, o clube tem muita confiança em mim. Disseram que querem me manter em todo o ano de 2026, que respeitariam o meu contrato", afirmou.

"Meu contrato ficou todo igual como eu vim na metade do ano passado. Estão confiantes, querem que eu siga da mesma maneira que terminei o ano passado", completou o centroavante, que marcou sete gols e deu duas assistências nos últimos 11 jogos da temporada 2025.

O Fortaleza adquiriu Bareiro no ano passado e pagou R$ 9,7 milhões por 70% dos direitos econômicos do atleta em negociação com o River Plate.

O Olímpia, clube no qual Bareiro foi revelado, é um dos times que procuraram o Fortaleza para tratar sobre o atacante de 29 anos. Conforme informações do Desporte Total, o Tricolor só estaria disposto a negociar mediante uma proposta em torno de 3 milhões de dólares.

Além da confiança da diretoria, Bareiro conta com total respaldo do técnico Thiago Carpini. Quando o treinador chegou ao Pici, ele elencou nomes prioritários para formar a espinha dorsal do plantel de 2026 e deixou claro o quanto o paraguaio era considerado indispensável.

Entre os nomes listados por Carpini, apenas Breno Lopes deixou o clube, após proposta do Coritiba. Da espinha dorsal desejada pelo treinador, seguem no elenco o goleiro Brenno, o zagueiro Brítez, o volante Sasha, o meia Pochettino e o atacante Moisés, além do próprio Bareiro.

Apesar de todo o esforço para manter o centroavante, o Fortaleza não trata nenhum jogador como inegociável no atual contexto financeiro. Caso surjam propostas muito vantajosas, o clube pode abrir conversas.