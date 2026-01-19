Fortaleza prioriza lateral-esquerdo e pontas após reformulação do elenco

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Pedro Martins, novo CEO do Fortaleza, junto ao técnico Thiago Carpini durante apresentação ao elenco

Com menos de 25 dias de trabalho, o Fortaleza, sob o comando do CEO Pedro Martins, já fez uma limpa no elenco, com quase 20 saídas, realizou quatro contratações e promoveu uma reestruturação do plantel. Após três partidas do Tricolor na temporada, a diretoria definiu como prioridade no mercado da bola duas posições: lateral-esquerdo e atacante de beirada.

Remanescentes de 2025, Diogo Barbosa e Weverson estão fora dos planos da comissão técnica comandada por Thiago Carpini, assim como Bruno Pacheco, que já deixou o clube rumo a Chapecoense. Felipe Jonatan, que tem contrato com o Leão até abril de 2027, está emprestado ao Mirassol até o fim do Campeonato Paulista e acionou a Justiça contra o clube cearense por atrasos salariais.

Diante desse cenário, Carpini não conta atualmente com nenhum lateral-esquerdo de origem no elenco. Nas duas últimas partidas, o treinador utilizou Mancuso, lateral-direito que também atua pelo lado oposto, e improvisou o meia Lucas Crispim no setor. O camisa 10 já havia atuado algumas vezes na posição sob o comando de Vojvoda, além de ter se destacado como ala.

Leia mais Por que a provável saída de João Ricardo é um bom negócio para o Fortaleza

Emprestado pelo Fortaleza, Guzmán faz dois gols em estreia pelo América de Cali

Paz confirma "entendimento" entre Fortaleza e Corinthians por João Ricardo Sobre o assunto Por que a provável saída de João Ricardo é um bom negócio para o Fortaleza

Emprestado pelo Fortaleza, Guzmán faz dois gols em estreia pelo América de Cali

Paz confirma "entendimento" entre Fortaleza e Corinthians por João Ricardo

O clube trabalha com urgência para acertar a contratação de ao menos um jogador para a posição. Entre os nomes monitorados pela diretoria nos bastidores do mercado, um deles foi indicação direta de Thiago Carpini.

No ataque, o treinador tricolor conta apenas com Moisés como extremo de origem. O atacante chileno de 19 anos, Tomás Roco, passa treinar com o time profissional a partir desta semana, após disputar a Copinha. O Fortaleza monitora o mercado para contratar pelo menos três pontas e reforçar o elenco. Sem peças específicas para o setor, Carpini tem adotado esquemas com meias abertos, como Pochettino, Lucas Crispim e Lucca Prior.

SETORES FECHADOS

Nos demais setores, o Fortaleza se mostra satisfeito com as opções disponíveis e considera as buscas praticamente encerradas. No gol, Carpini contará com Brenno e Vinícius Silvestre como principais alternativas. João Ricardo, acertado com o Corinthians, e Helton Leite, fora dos planos, não ficam na equipe em 2026.

Na zaga, Brítez, Gazal, Cardona e Luan Freitas — ex-Fluminense, que será anunciado em breve — formam o grupo confirmado para a temporada. O chileno Kuscevic ainda define seu futuro no clube, com possibilidade de permanência. Cria da base tricolor, Kauã Rocha, de 18 anos, foi integrado ao elenco profissional.

O meio-campo também está praticamente definido. Os volantes são Sasha, Pierre, Rodrigo, Ronald e Ryan, estes dois últimos contratados nesta janela. Bruninho, das categorias de base, foi integrado ao plantel profissional. O elenco ainda conta com Rossetto e Kauan, ambos com futuro indefinido no Pici. Já os meias são Pochettino, Lucas Crispim e Prior.

Na posição de centroavante, Carpini dispõe de Adam Bareiro, em alta após a reta final decisiva da Série A de 2025, e do jovem Kayke, que chegou do Botafogo no ano passado, mas só agora começa a ganhar mais minutos. Após a Copinha, o atacante Caio Wesley foi alçado ao profissional. Neste momento, o clube não estuda a contratação de outro camisa 9.

Lista atualizada dos jogadores que deixaram o Fortaleza em 2026:

Brenno Lopes – Vendido ao Coritiba (R$ 17 milhões)

Matheus Pereira – Emprestado ao Corinthians

Yeison Guzmán – Emprestado ao América de Cali-COL

Allanzinho – Emprestado ao Atlético-GO

Lucero – Rescisão

Martínez – Rescisão

Zé Welison – Rescisão

Benevenuto – Rescisão

Bruno Pacheco – Rescisão

Tinga – Rescisão

Pikachu – Fim de contrato

Marinho – Fim de contrato

Gastón Ávila – Fim de empréstimo

Pablo Roberto – Empréstimo para o Juventude

Jogadores com saídas encaminhadas:

Tucu Herrera – Venda para o RB Bragantino

João Ricardo - Empréstimo para o Corinthians

Fora dos planos:

Diogo Barbosa

Weverson

Helton Leite

Deyverson