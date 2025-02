O exemplo de Mandela

Para de culpar Deus e não culpes pessoa alguma, controla completamente teu desejo.

Transfere tua evitação para o que se situa dentro de tua escolha racional, não sintas mais raiva, ressentimento ou arrependimento.

Nelson Mandela ficou preso durante 27 anos por resistir ao brutal regime de Apartheid na África do Sul.

Durante esse tempão, ele teve um balde como privada, numa cela pequena e, uma vez por ano, direito a receber visita por 30 minutos.

Era um tratamento cruel, tentando isolar e destruir os prisioneiros, no entanto, apesar disso, ele se tornou uma figura de dignidade.

Mandela sempre frisou: Se eles dizem que você deve correr, insista em andar, ele fingia estar pulando corda e praticava boxe sozinho, para se manter em forma.

TIME QUE QUEIRA

Tenho minha opinião sobre Neymar.

Não é de Seleção.

ESPECIAL

Inês e César Cals vieram, tintamente falando, ao meu encontro.

Nada mais, nada menos que Angelica Zapata.

RENOVANDO

Os primeiros a darem as boas-vindas ao Paulo Sérgio na reabertura do Ibiza cumbucano.

O nosso pajé Carlos Araruna e Werton Pinheiro.

Leia mais O desejo e a razão

Edilmo, o maestro-compositor

Na linha com Sarney

Memória preciosa

Pecados e virtudes Sobre o assunto O desejo e a razão

Edilmo, o maestro-compositor

Na linha com Sarney

Memória preciosa

Pecados e virtudes

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 1 de fevereiro: Rodrigo Ventura, neto de Ítala e Edson .... Fernanda Quinderé, imortal que nasceu no Teatro-Escola .... Ricardo Valente, síndico do Edifício Bernardino Macêdo .... Marcela Porto, que esposou neto do meu primeiro presidente do Ideal, Manoel Gentil.