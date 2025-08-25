LÚCIOBRASILEIRO

Foto: ACERVO PESSOAL Lúcia e Manoel Milfont, vizinhos que deixaram saudades, mas não deixaram de ser completamente

Peço vênia ao Estenio Campelo pra transcrever as orelhas produzidas pelo escritor e poeta Magno Martins para o livro "Inspirações Poéticas", recentemente lançado, inclusive no Crateús natal.

Falar de Estenio Campelo é saborear as notas de um poeta maduro e desassombrado, a revisão constante de sua utopia lírica nos mostra onde ele quer chegar.

Tem de tudo nos poemas do amigo que há tempos defende a arte e transita nos salões culturais de nossa terra querida.

Ele encarna a luz que a humanidade precisa, a poesia é o barco que nos leva a admirar e contemplar em palavras.

Sensações que somente os artífices do belo são capazes de compor, tem de tudo nos escritos do amigo.

O destino heroico dos poetas é transformar sentimentos, vivências, sonhos e fantasias em comunhão com o Criador, Deus do Universo, que continuemos a celebrar a beleza recitada em versos e vivida na alma.

BOA VONTADE

Contato telefônico com o Luiz Guimarães, da Viação Vitória. Ele me apoia na ideia de estender um metro a cobertura da parada de ônibus, fornecendo aos usuários um pouco mais de sombra.

PLACAS

Além de Remos, achei dois nomes próprios para a tramitação de óculos. Amparo e Plenitude.

PASSAPORTE

Paulo Sérgio foi visto esperando a vez no térreo do contraparente Boghos da Rui Barbosa. A propósito, corre que Paulo continua a caminho de Paris, com bela Armenuhí.

DIA DO ANUÁRIO



Logo mais, no La Maison das Dunas, estarei recebendo, com outros companheiros de O POVO, a elite da cidade. Como fiz ano passado, quando tive a chance de dar as boas-vindas ao próprio governador Elmano de Freitas.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 25 de agosto: Zelma Câmara, a Pérola de Camocim .... Diana Couto .... Hélio Perdigão, paracumbucano quase remido .... Sofia Linhares, primeira-dama da Venezuela .... Marcela Carvalho .... Edson Lopes Júnior, cuja mãe foi permanente das Dez Mais, além de Miss Diários.