Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Provimento do atento desembargador Zezé Câmara: As pessoas sempre tentam escapar de tudo.
Indo para o campo, para a praia, para as montanhas. Você gostaria de poder fazer o mesmo.
O que é uma estupidez: você pode escapar sempre que quiser. Indo para dentro.
Não há lugar a que você possa ir que seja mais calmo, mais desprovido de interrupções, do que a própria alma.
Especialmente, se houver outras coisas às quais você possa se fiar. A lembrança de um instante e aí está: tranquilidade absoluta.
E por tranquilidade, entendendo uma espécie de harmonia. Portanto, continue escapando de tudo. Revigore-se.
METADE
Foram tapados os descasos da parte norte, que dá para o mar, da Santa Casa. Porém, pela incompletagem do serviço, faltou cal.
DOM GREGÓRIO
Primo Nilo Tabosa se colocou às ordens. Pra me levar à Casa Episcopal, fito ser apresentado à Sua Reverendíssima arcebispo metropolitano.
Passar o Réveillon no Hotel El Minzah, de Tânger. É como participar de um sonho.
Nataliciantes de ontem: Erivaldo Arraes, que divide Marquise com Zecarlos Pontes .... Sandra Esteves, mulher do Chico .... E hoje, quem marca a folhinha, é Alexandre Landim, que chefiou Casa Civil.
A literatura antecipa sempre a vida. Não a copia, molda-a aos seus desígnios.
Oscar Wilde, coleção Oto de Sá Cavalcante
