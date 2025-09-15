LÚCIO BRASILEIRO

Foto: acervo pessoal Ecilda Girão e Wilma Patrício, aconteceu naquele almoço. (By Evando)

Provimento do atento desembargador Zezé Câmara: As pessoas sempre tentam escapar de tudo.

Indo para o campo, para a praia, para as montanhas. Você gostaria de poder fazer o mesmo.

O que é uma estupidez: você pode escapar sempre que quiser. Indo para dentro.

Não há lugar a que você possa ir que seja mais calmo, mais desprovido de interrupções, do que a própria alma.

Especialmente, se houver outras coisas às quais você possa se fiar. A lembrança de um instante e aí está: tranquilidade absoluta.

E por tranquilidade, entendendo uma espécie de harmonia. Portanto, continue escapando de tudo. Revigore-se.

METADE

Foram tapados os descasos da parte norte, que dá para o mar, da Santa Casa. Porém, pela incompletagem do serviço, faltou cal.

DOM GREGÓRIO

Primo Nilo Tabosa se colocou às ordens. Pra me levar à Casa Episcopal, fito ser apresentado à Sua Reverendíssima arcebispo metropolitano.

A QUEM INTERESSAR POSSA

Passar o Réveillon no Hotel El Minzah, de Tânger. É como participar de um sonho.

VESPERANDO

Nataliciantes de ontem: Erivaldo Arraes, que divide Marquise com Zecarlos Pontes .... Sandra Esteves, mulher do Chico .... E hoje, quem marca a folhinha, é Alexandre Landim, que chefiou Casa Civil.

BON MOT



A literatura antecipa sempre a vida. Não a copia, molda-a aos seus desígnios.



Oscar Wilde, coleção Oto de Sá Cavalcante





