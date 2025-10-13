Foto: acervo pessoal Marlene Dias, primeira-dama do Cumbuco, e Isabel Alves

O I Veterado, que marcou a retumbante estreia de Virgílio Távora na governança.

Teve posse com banquete que eu organizei no Náutico pra mais de mil, incluindo o general Castello Branco, comandante do IV Exército, que tinha a seu lado dona Argentina.

Foi também um período rico em musas, tendo eu destacado, em minha coluna de O POVO, estas três.

Inês Fiúza, neta do coronel Zegentil como a das mais bonitas pernas e sorriso realmente despertativo.

Wanda Palhano, que chegara de Brasília com o marido, jornalista Venelouis Xavier, que assumiu Secretaria mais importante, Furtos e Roubos.

E Douvina, filha de Manoel de Castro, que esposara figura-chave do esquema econômico, Dirceu Figueiredo.

POR TRÊS GERAÇÕES

Homenageado pelo Congresso de Oftalmologia, face pioneirismo na Laseroftalmologia, e não tendo condições de comparecer, devido partida do colega João Eugênio, em Brasília.

Dr Valter Justa mandou representá-lo, Elba, mais uma filha e casal de netos.

PEÇA NO ADEUS

Marcelo Gentil me contou, no Chez Marc.

Que partinte irmão Luizinho despediu-se do seu clube de xadrez de Nova York.

DO RAMO

Relações públicas da Sociedade dos Amigos do Vinho entregue ao Marcus Lage.

Que já entrou em ação, e atuará no Confra Jubileu de sexta 28 de novembro.

RONDA DOS NATAIS

Segunda,13 de outubro: João França Neto, filho de um dos meus leitores mais arraigados, dr Luiz de França, pioneiro da hospitalização infantil .... Aristeu de Paula, cuja sogra, restauratrice Zulmira, fez meu vizinho aqui em Cumbuco .... José Emygdio, consorte de Maria José, de cuja filha fui freguês, sobretudo na Padre Quinderé .... Flávia Simões, nascida Laprovítera .... Fernando Nogueira, marido da desembargadora aurorense Nailde Pinheiro .... Aline Santa Cruz, a quem acompanhei na Fundação Miró, de Barcelona.

BON MOT

