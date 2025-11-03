Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
O papo verificado na mesa de Wilma Patrício, no português da Varjota.
Incrementado, de tal forma, que um cidadão que ficara sozinho, após partida da mulher que falava alto.
Pediu licença para compor nossa mesa, que lhe foi incontinentemente permitida.
Quanto ao bacalhau, teve nota alta de todo mundo, quer dizer, aprovou, menos eu, pois considerei o sal um ponto acima do ideal.
Para ser bem acasalado com o tinto que entornava sozinho, a roda dedicada a curtir a champanhota Veuve Cliquot, favorita de Emília.
De todas as maneiras, uma tarde completamente à altura de quem viajou, que redundou na merecida crônica que acabam de ler.
Recebo Reforma Tributária Comentada e Comparada, de Hugo de Brito Machado Segundo.
Abraço meu biógrafo Reginaldo Vasconcelos, reportando 25.000 Dias. Com título também feliz, Arrebóis Plenilúnios.
As moças que ocupam a traseira das motos. Posam como se rainhas fossem.
Segunda, 3 de novembro: Arcebispo Gregório Paixão .... Magda Rocha, sra ministro César Ásfor .... José Bezerra, filho de Orlando .... Excelsa Costa Lima .... César Bertosi Filho, que por mãe é Gentil de dona Melinha .... Noélia Pinheiro, mulher do Jaime .... Carlos Peixoto .... Suyanne Studart.
"A ALEGRIA EVITA MIL MALES E PROLONGA A VIDA.
"
