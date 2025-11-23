Liderança e lanterna

Foto: acervo pessoal Timóteo e Mayara me ladeando, na aposição de amigos

Essa estória que muita gente sustenta, de que futebol não tem lógica, é mais uma vez desmentida pelo atual Brasileirão.

Basta verificar a liderança, com Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo e Cruzeiro em terceiro.

Pois ninguém contesta que representam os estados mais fortes na grande disputa.

Rio de Janeiro, representado pelo Flamengo, São Paulo, pelo Palmeiras, Minas Gerais, pelo Cruzeiro.

Até na lanterna, a racionalidade da bola foi comprovada, pois Pernambuco, que já teve três grandes, hoje mal desfruta do Sport.

Com Náutico e Santa Cruz afogados, e o pior, conformados com o estado de coisas, de há muito deslustrantes.

A EMISSORA DO PÁSSARO

No Ordones da Azevedo Bolão, testemunhei os dois irmãos, Antônio e Zequinha. Fazendo as honras da casa à mesa descendente do meu iniciador radiofônico Zepessoa.

VOLTA DE OURO

Placa do Anfiteatro Flávio Ponte recolocada no seu devido lugar. Tivemos participação, embora modesta, na perpetuação deste justíssimo reconhecimento.

ORDEM UNIDA

Posição dos talheres à mesa. À direita do prato, faca e colher, à esquerda, garfo.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 24 de novembro: Elisbeth Benevides, que foi primeira-dama do Tribunal de Justiça .... Luciene Beviláqua, nossa correspondente À Leste do Éden .... José Carlos Pinheiro, meu sobrinho, pois filho dos meus irmãos Nicinha e Edmilson .... Juliana Viana.

BON MOT



"ENQUANTO VOCÊ VIVER, CONTINUE APRENDENDO A VIVER. " Sêneca, Coleção Oto de Sá Cavalcante



Leia mais Papai Noel de Crateús

O natalício do Régis Sobre o assunto Papai Noel de Crateús

O natalício do Régis



