QUANDO SE DEU O ADEUS

Foto: ACERVO PESSOAL EMÍLIA, Miss Brasil 55

Dom Aloísio Lorscheider, que me ministrou uma bênção condicional na Casa Episcopal, pouco antes de viajar para São Paulo.

Virgílio Távora, quando recebeu, no Imperial Othon, a Medalha Albanisa Sarasate, concedida pelo O POVO.

Albanisa Sarasate, na varanda externa de sua casa, apontando a beleza do jardim.

Dona Sara Gentil, em casa de sua filha Beatriz, Rua Francisco Sá, Jacarecanga.

Nicinha Pinheiro, na vigília do marido Edmilson, no Ternura, me abraçando aos prantos.

Manoelito Eduardo, no almoço anual que eu oferecia aos meus atuais e ex-diretores, no Marina Park.

Cláudio Martins, em seu apartamento, quando aniversariava.

Maristher Gentil, na Igreja da Candelária, quando das Bodas de Ouro com Luciano.

Otacílio Colares, na cripta da Catedral, assinalando mais um ano da esplêndida união com Zaíra.

Lustosa da Costa, num salão do Ideal, quando organizei seus 70.

Joãozinho Gentil, atendido pela dra Christiane Emygdio, na Academia da Porcelana, na Padre Quinderé.

Romeu Aldigueri, em Petrópolis, perante convenção lojista.

Aurélio Mota, no lança de meu livro "Assim Falava Paco".

Didi Silveira, que presidiu o Country da Barão de Studart, em minha barraca Waikiki.

Vicente Souza, acompanhado de bela e chic dama, no Antônio's do Rio.

Manuel Dias Branco, após cirurgiado, em hospital de Coimbra, pra onde bom portuga Armando Martins me levou.

Emília Corrêa Lima, no Centro de Convenções, recebendo do governador Virgílio Távora uma placa pelo Jubileu de Ouro do título nacional.

José Alcy Siqueira, na Sereia de Ouro que agraciou grandiosa Nadir Papi Saboya.

Dom Miguel Câmara, na Estalagem Dois Sertões de Auxiliadora e Sabino Henrique.

Chico Philomeno, numa pedicure da zona leste.

Helena Jereissati, quando recebeu, na Vila União, o príncipe Dom Pedro de Orleans e Bragança, herdeiro presuntivo da Coroa Brasileira.

José Macêdo, almoçando em seu flat, e residência final.

Waldemar Alcântara, ao lado de Dolores, na calçada em São Gonçalo, numa terça de Carnaval.

Antônio Martins Filho, na homenagem do Instituto do Ceará ao grande Elizeu Batista, de Orós.

Edson Queiroz, em casa do paulista Moacir Moreira Lima, em frente à sede da pioneira TV-Ceará.

Walter Nogueira, na calçada da Matriz do Líbano, onde família festejava sua data jubileu.

Paes de Andrade, na casa fortalezense do embaixador Dario de Castro Alves.

Joaquim Figueiredo Correia, no almoço que me ofereceu em Brasília, com a presença de José Martins Rodrigues.

Rômulo Siqueira, na entrada sul do Ideal, por ocasião de uma Sereia de Ouro.

Edgar Sá, no casamento não emplacante de filho seu e sobrinha minha.

Pelé, em cuja mesa sentei, em jantar no Hotel dos Reis Magos.

Luiz Gentil, na festa que Lurdes promoveu nos aniversários meu e dele.

Lígia Quinderé, no São João Batista, pelo filho Hugo.