Rua Doutor João Moreira: uma lindeza

Foto: Thiago Matine/Divulgação Museu Ferroviário Estação João Felipe, no Complexo Cultural Estação das Artes, promove visita guiada nas áreas do antigo prédio da estação de trem

A pé, Fortaleza pode ser uma delícia. Acredite. Inaugurado no último dia 27 de junho, o Café Comércio, no primeiro piso do prédio, recém-restaurado, da antiga Associação Comercial do Estado do Ceará, é um pretexto excepcional para uma caminhada pela rua Doutor João Moreira, no Centro. O espaço é de comer com os olhos, apesar de a fome que procura atacar ser de outra ordem. O que se experimenta ali é um delicado passeio no tempo, daqueles, quase sempre, privilégio dos turistas.

Mantido pelo Sistema Fecomércio Ceará, o café se soma a outras maravilhas no mesmo endereço. A Doutor João Moreira, pela ponta que se escolha, é uma lindeza do começo ao fim. A leste, sem muito esforço, basta cruzar a Alberto Nepomuceno para acessar o Mercado Central, que, mesmo para quem não for comprar nada, é uma felicidade. Do outro lado da avenida, fica a 10ª Região Militar, onde funcionam o Espaço Cultural da Força Expedicionária Brasileira e o Museu da Artilharia, e o velho Forte de Nossa Senhora da Assunção. Vale a visita, a vista é espetacular, um azulão impressionante abraçando a cidade.

Logo ali atrás, está o tradicional Passeio Público, coração da experiência de renovação dos usos daquela região, com sua sombra cada vez mais urgente e as delícias do Café Passeio, aberto diariamente para almoço, com direito a música ao vivo de muitíssimo bom gosto aos sábados e domingos.

Atravessando a Doutor João Moreira, está o Museu da Indústria, parceria da Federação das Indústrias do Ceará e do Serviço Social da Indústria. Além do primor das exposições permanentes, o prédio abriga o restaurante Aconchego, um convite à parte.

A caminhada pela Doutor João Moreira ainda reserva o encontro com a histórica Santa Casa de Misericórdia, patrimônio imponente, apesar de castigado. Mais adiante, fica o Centro de Turismo do Ceará a afrontar a memória da extinta Cadeia Pública. Com pontos de venda de um lado a outro da rua, aquele mesmo equipamento é integrado pelo Teatro Carlos Câmara. Fechado desde 2019, a boa notícia é que o palco, caldeirão de novidades quando foi pensado, na década de 1970, vai voltar a funcionar em breve.

Completa o circuito da Doutor João Moreira, quando a rua, enfim, encontra a antiga Praça da Estação João Felipe, o recente Complexo Cultural Estação das Artes. A recomendação é reservar tempo e fôlego. Ali, as opções são muitas e variadas. A Pinacoteca do Ceará e o Museu Ferroviário mantêm exposições permanentes com visitação gratuita de quarta a domingo, enquanto o Mercado AlimentaCE, de sexta a domingo, e o Centro de Design do Ceará, de quinta a domingo, apostam em feiras, cursos e outros formatos de programação. Que maravilha ver a Doutor João Moreira assim, tão cheia de vida!