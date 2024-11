Sete jovens revelações do esporte olímpico brasileiro para ficar de olho

Foto: DIVULGAÇÃO Mateus Nunes acumula ouros no Mundial Júnior de Canoagem

Assim que termina uma edição olímpica, várias pessoas me perguntam: tal esporte terá renovação? Surgirá uma nova Rebeca, Isaquias ou Rafaela Silva? Assim como no futebol, é muito difícil prever que atletas jovens vitoriosos mundialmente nas categorias de base, consigam repetir o mesmo sucesso no adulto. Nesta semana listo sete atletas que podem ser o futuro do esporte brasileiro nos próximos ciclos olímpicos.



Mateus Nunes (canoagem velocidade) | Ganhou três medalhas de ouro no mundial júnior este ano competindo nas mesmas provas que consagraram Isaquias Queiroz (C 1-1000, C1-500 e C2-500). Como aprendizado, esteve nos Jogos de Paris. Competiu no C1-1000, passou da 1º eliminatória, mas parou nas quartas de finais.