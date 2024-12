Foto: Reprodução/1stDibs Vidr'arte

É certo que a Alsácia-Lorena é o berço da “haute verrerie". Vale o destaque para a mítica École de Nancy, Meca da Art Nouveau. Entretanto, existe um inglês que destacou-se nesse “niche” de alto luxo do vidro artístico: Thomas Wilkes Webb(1804–1869).

O espólio de Vidro Camafeu ou Cameo Glass, feitas por Webb & Sons, prova seu imenso domínio no métier. Savoir faire d'excellence. São necessárias camadas coloridas no vidro. Estas darão origem aos formatos em relevo, feitos manualmente, sem o uso do ácido fluorídrico. O solifleur, em cristal tricolor, é um “wow moment” para os apreciadores. Não é à toa que Thomas Webb era conhecido como o Rei do Cristal Inglês. Onde adquirir? M.S.Rau, 622 Royal St., New Orleans.

Hanukkah

Neste ano, a Festa das Luzes (celebração do milagre do azeite do candelabro, multiplicado por 8 dias, ao invés de 1), coincide com o Natal. Termina aos 2 de janeiro.

Crianças jogam um pião chamado Dreidel, em cujas faces está escrito “Nes Gadol Haya Poh”: “um grande milagre aconteceu aqui”. As prendas são moedas de chocolate, biscoitos e doces.



Regressiva do advento

"Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna". ( João 3:16)

Ciclos

Aniversariam: Lidia Esteves, Bob Santos Filho, Neto Bayde e Eliseu Barros.

Posse

Advocacia muda o casual sextaferino para prestigiar a posse da desembargadora Fernanda Uchôa Albuquerque.

Eu, raconteur, causeur ou algo que valha

Professor Osvaldo Carioca ganhou super regalo de 80: o novo genro Andre Ribeiro. Falo de cátedra: um ser extremamente família. Mais vale um amigo na praça. Roberto Araujo manda buscar, no Piauí, capões para um coq au vin.

O frango de Bresse bebe leite e o fã clube, do tal chapon, supera o do peru. Uns o consideram o símbolo do país, por ser branco, azul e vermelho. Fazer capão é um costume que está desaparecendo no Ceará.

Parabéns ao comodoro Pompeu Vasconcelos, que entra 2025 em azul, da cor do Mar, com Iate super capitalizado.

A Corregedoria Nacional do CNJ anualmente confere destaque para as demais. O TRF-5 sagrou-se vencedor, sendo importante conquista para nossa região, via conterrâneo desembargador Leonardo Cavalcante de Carvalho, ilustríssimo conterrâneo corregedor.



O save the date é para 2025, mas Letícia Freire marcou seus 14 no La Cloiserie des Lilas, em Vila Lutèce. Há tempos, teriam a ventura de sentar ao lado de Picasso, Cézanne e Danuza Leão. Lembrei de um artigo da Sra. Wainer, antevendo a tônica do luxo quieto.

O porta-voz da luxuosíssima Bottega Veneta declarou recentemente: "Nós nos rendemos ao prazer da nossa fantástica qualidade e mão-de-obra, e isso diz mais do que qualquer grife".

Detalhe: em seus artigos não há um só sinal sugerindo de onde eles vêm. Jamais um logotipo, jamais uma letrinha que identifique de onde saíram aquelas preciosidades. “Mas quem sabe - e só quem sabe - sabe", encerra Danuza.

Outra similar mentalidade tem a John Lobb, que evita até propaganda: “nossos clientes não gostam". Uma colaboradora da J.L. é a brasileira Paula Gerbase. Herdando legenda mítica de sucesso, Edson Queiroz Neto pontifica nacionalmente na energia solar e parte para o segmento de loteamentos.

A elegância é legado da saudosa mãe, Celina, e Airton, o pai falecido, nos deu o MASP cearense. Renato Torrano conta dos cumprimentos, ao circular pelo centro da cidade. Outro que deixou saudade foi o general Assis Bezerra.

Num tempo mais distante, a história narra acerca da atuação do Gal.Cordeiro Neto. Em pasto árabe encontrei Sarita Ary, da Carlos Vasconcelos, 510, anfitriã de uma geração saudável, que já é bisavó, via Melissa-Natalia.

Fontaine & outras fontes

Um dos interessantes contos de autoajuda é aquele do Sapo na Panela. Quanto mais a temperatura esquenta, mais o batráquio se ajusta a ela. A dúvida é quem matou o tal anfíbio? O calor ou a acomodação?

Tanto faz

O Pão Perdido (Pain Perdu) chegou para aproveitar o brioche, que sobrou na padaria. Tão gostoso quanto a Fatia Dourada, Paridas ou Rabanadas.

Uma das célebres receitas era de dona Lúcia Dummar, que as embebia com leite e chá de Erva-doce.

Pandoro

Uma mania italiana é esse bolo estelar, 8 pontas, polvilhado com açúcar, que leva farinha de manitoba (trigo canadense), ovos, manteiga, cascas de laranja e baunilha. Na Renascença era polvilhado com ouro.

Quanto ao corte? Na horizontal (mais econômico) ou na vertical, pois não existe consenso. A patente, de 1894, é de Domenico Mellegati.

O Andrea Barbera faz o lavoro ben fatto no Zabaglione, desde que se encontre ovos de galinha pé duro, do dia, e Marsala seco. Casa bem com Pandoro.

Tronco

Na França, falando de doceria natalina, imprescindível é o Bûche de Noël, um bolo confeitado com recheios variados, como um rocambole.

Outro item da quadra, no mesmo parágrafo da pâtisserie française, são as árvores de croquembrouche, de massa choux, recheadas de creme e arrematadas em teia com fios de caramelo.



Mariane Bauer é a super indicada para a missão, mas nosso clima não ajuda.

Pratos de época

Assim como existe o Bolo de Reis luso, com frutas cristalizadas, e Porto gauleses têm o seu Gallete des Rois, de frangipane (massa de amêndoas). Este compõe menu do 6 de janeiro, na Epifania. Um certame, composto por votantes de escol, escolhe a melhor.

O português é servido na ceia. Dentro, contém uma prenda (anel, pulseira), enrolada em papel de seda, e uma fava. Quem pegá-la, paga o bolo do ano vindouro.

Pine

Syane e Sergio Amora marcam placar de 32 x 2, neste 19 de dezembro. Coincide com a graduação de Sanny, em Fisioterapia. A cerimônia vai acontecer no campus da F.I.U., em Doral

Já ouvi que a melhor herança para um filho é um “passaporte bem carimbado". Eu digo que seria uma sandália, como a de Hermes - não digo Hermès - mas aquele mítico pisante de asas do mensageiro do Olimpo, que os capacite a voar sozinhos.

Adubo

Já vi diversas árvores e presépios. Lembro o de Pacatuba, de uma senhora chamada Gesilda, cujos personagens moviam-se por meio de uma manivela. No Mucuripe tem um. E na Catalúnia, a cultura anciã adicionou o inusitado boneco “El Caganer” à lapinha. Isso mesmo. A lenda se ampara na fartura da colheita, advinda de um solo rico, fertilizado.

Intense Indulgence X Mindful Indulgence

Uma iguaria da Nuit de Noël é o fígado gordo de ganso, prato húngaro. Sim, eu disse da Hungria. Acompanha pão de especiarias, geleia de figo ou confiture de cebola. Lá acompanha Tokaj e um cigano tocando Csárdás.

O ringue está armado para a Sociedade Protetora dos Animais e o Comité interprofessionnel des Palmipèdes à Foie Gras. Estes alegam que, no d'oie, a engorda é natural. Estudiosos já trabalham na produção de um foie gras ético, sem a agressiva gavage, como é feito em Badajoz, na fazenda La Patería de Sousa, produtores d'El Foie Gras natural.

Ô vanta!

Quando a companhia não oferece o exercício físico via ecrã, nada como um passeio pela aeronave. Sem falar que, na hora do toilette, o assento do corredor não incomoda o vizinho. Janela… boa mesmo é a da alma.

Ainda peguei o tempo em que as pessoas faziam cabelo, roupa nova para o embarque e diziam: “bonita, parece uma aeromoça”. O senão, era permissão de fumar, o que deu na tragédia do voo 870. E o jungle:

“Estrela brasileira no céu azul

Iluminando de Norte a Sul

Mensagens de amor e de Paz

Nasceu Jesus, chegou o Natal

Papai Noel voando à jato pelo céu, trazendo um Natal de felicidade

E um ano novo cheio de prosperidade

Varig, Varig, Varig”

Status

No divã de Fabia Cesar veio o conselho para deixar no mode off: “releve, releve”.

E mais...

Dora e Roberto Jr. no leilão da família Araujo, que acontece há 113 anos, em Taquara. Os bolos da Marilza Pessôa quase quebram o malhete.



Roberto Pessoa Jr e Dora Crédito: Marcus Lage

Os Ludwig Freire: Juliana, a aniversariante Letícia, João Pedro e a cabeceira.



Juliana, Ludwig Freire, Leticia e João Pedro Crédito: Acervo pessoal

Tie the knot... e que seja górdio: Glaura Alcântara e Victor Motta.

Foto: Reprodução/João Melo Victor Motta e Glaura Alcântara

Edson Santana e Marcos Macêdo comandando o expresso da primarada para o Velho Mundo.