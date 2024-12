Se vira nos 12

Foto: JULIEN DE ROSA / AFP Fachada da catedral de Notre Dame em 2024, após a restauração

Vi a reabertura da Notre Dame e imagino a competência sobrenatural dos construtores, que, também, valiam-se da útil corda com 1 dúzia de nós. A técnica servia para descobrir o esquadro da fundação.

A nossa metropolitana passou um bom tempo para ser construída. Virou até ditado: “calma, a catedral levou 40 anos…”.

Outro case interessante são as colunas do londrino The Windsor Guildhall, a Prefeitura, erigidas pelo arquiteto Christopher Wren. Achando-as desnecessárias, obedeceu ao projeto do antecessor, mas deixou um vácuo, uma distância entre alguns pilares e o teto. Ele estava certo, pois o hiato continua, mesmo com o peso do casório do rei Charles com Camila Parker.



Shippo

Ele faz parte de uma tendência harmônica na cultura japonesa. Representa os 7 tesouros no budismo. Os padrões figurativos evocam signos de sorte, bem-estar e proteção.

Peônias (símbolo de riqueza, honra, sorte, casamento feliz), veados (pureza, liberdade, fecundidade, mensageiros dos deuses), grous (amor conjugal, fidelidade) e pinheiros (anos de vida, felicidade matrimonial).

Além de visto na moda, o Shippo é ricamente contemplado nos esmaltes de vasos decorativos. Trata-se de algo muito rico, com perspectiva e oscilação. Um dos luminares dessa expertise egípcia é Namikawa Yasuyuki.

Após o esboço, armações metálicas, como formas de biscoito, são afixadas no corpo da peça, a fim de delimitar o uso do ouro e do esmalte vitrificado. Isso, antes das etapas de forno e polimento.



Shippo é diferente do Kintsuji, que trabalha com as imperfeições de cada natureza, colando com laca as peças danificadas.

Cortafitas

Chef Carlos Cysne convida para o batismo do espaço lounge La Esquina. Sua sopa de cebola não deve nada a dos bistrôs de Paname. Amanhã, das 17 às 20h, na Tavares Coutinho, 1580.

ErreJota

Mais uma, nada mainstream, para minha leitora bagaholic: a americana Robert James. Seu diretor criativo é James Norton.

Os insumos são: píton, jacaré, crocodilo e avestruz. Para o forro interno é usado couro de carneiro. As ferragens são banhadas em ouro 24k. O modelo Anka vem com incrustações de Swarovski e forro à prova d'água.

A atemporalidade é um traço forte dos produtos “meticulously handcrafted” da empresa, demanda de perfeccionismo, aos que fornecem para uma clientela exigente, conhecedora do top shelf das logos mundiais.



O mindset organizacional da RJ defende a ética do conservacionismo das espécies e do ambiente em questão.

Botica Natureza

Agora lembrei de Hipócrates: “Que seu remédio seja seu alimento, e que seu alimento seja seu remédio”.

Pegando o gancho, assisti Isadora Castro (26), filha de Daniela Correa e do gentleman Arthur de Castro. A nutróloga aumentou a audiência da Band, ao falar de Nutrição Funcional. Nesse segmento, alimentos funcionam como preventivos de doenças, ajudadores da imunidade e do sistema funcional.

2 turnos

Metades só chegaram às 20h, para cumprimentar Izabela Fiuza, ontem.

The whitest sport

Paulo Aragão foi aclamado Presidente da Federação Cearense de Tênis e Beach Tênis.

Seus vices: Joacilo Luz, Anfrisio da Nóbrega e Manuel Jucá. André Liebmann, Bill Rola Jr. e Euzebio Pessoa ocupam o Conselho Fiscal.

Portão A

Karine Carneiro tira uma folguinha de Coimbra, retornando no começo de 2025. Como todo bom cearense, caranguejo no welcome drink.

Catering

Armando Diógenes abusa da expertise. Além da harmonização com o menu, dispõe dos serviços russo, inglês, francês e americano. Em breve, creio, kosher e halal.

Trend

Publicitário Duda Brígido visto de Yeezi. São os confortáveis e tecnológicos pisantes do Kanye West. Eles nasceram de um collab com a Adidas.

Pitaco: caia mas não amarre os cadarços. Brincadeirinha.

Novos ciclos

Aniversariam: Carla Borges, José Carlos Pontes e Alysson Aragão.

Carteira

Executivo Rodrigo Barroso,uma das águias da M7, aumenta o buque: seguros.

O Réveillon da família será em Paris, com esticada em Val d'Isère. Como diria o saudoso Zé Rangel. “Porque ninguém é de ferro”.

Bola branca

Lisandro Fujita e Marcio Canamary entram para a Ordem Primeira dos Templários da Sainte Ampoule dos Amis et Vins.

O sentido do Natal em perícopes

“A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo”. (Romanos 10:9)

“E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa”. (Atos 16:31)

“E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos”. (Atos 4:12)

“Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome”. (João 1:12)

“Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim”. (João 14:6)

“E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei; isto é o meu corpo que é partido por vós; fazei isso em memória de mim.

Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue; fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim”. (Coríntios 11:23)

“E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor”. (Miquéias 5.2)



Foto: Marcus Lage Dezembrando. Magistrado Epitacio Cruz e Cláudio Régis Rangel, do meu rol de lifeaholics

Foto: Reprodução/Bia Monteiro Academia Brasiliense de Direito. Ex-presidente nacional da OAB, Ophir Cavalcante, Min. Ribeiro Dantas (STJ), Andre Meira, pres. da Academia Brasileira de Direito, e novel Valdetário Andrade