Foto: Arquivo pessoal Filha de Marília Lovatel

Percebemos o crescimento dos nossos filhos na mudança de pedidos. A peruca da Hannah Montana já foi tudo que ela quis ter. O novo álbum da Ariana Grande. A viagem a São Paulo com a família da amiga para ir ao show do BTS — grupo coreano de K-pop do qual ela aprendeu as coreografias, tendo ampliado o repertório com o Blackpink e similares, também modelo para as suas apresentações competindo no Sana Fest com o Sollar, seu grupo de dança. Para participar dos festivais de fim de ano da academia, as fantasias, o imprescindível par de sapatos de sapateado.

Aprovada na Universidade, começou a trabalhar e reunir seus próprios recursos. Foi com o irmão para o Rock in Rio. E com o namorado para o Jalapão, celebrando os primeiros anos de relacionamento com anéis nos dedos — de lua no dela, de sol no dele. Para uma viagem, os ingressos. Para a outra, o sacolão. Então veio o intercâmbio na Alemanha. Para viabilizar tal sonho, começou a juntar moedas ainda menina, antes mesmo de ganhar a já referida peruca.

Entre as primeiras amizades do outro lado do Atlântico, garotas coreanas, uma espanhola, uma holandesa e a de Baku, capital do Azerbaijão, sua vizinha de quarto no dormitório universitário. Assim, Marcelinha completa hoje 20 anos ouvindo diferentes idiomas e sotaques em terras germânicas.

Nosso amor atravessa oceanos, navega em ondas invisíveis para tocar o seu coração. Os parabéns acontecem e as velas são sopradas durante a videochamada do smartphone. E eu, acompanhando o movimento dela desde sempre, já deveria ter entendido o que os instintos maternos resistem a aceitar até ser impossível não reconhecer. Os filhos sinalizam o tempo inteiro um único desejo: o mundo de presente. Ele é todo seu. Feliz aniversário, minha queridinha!