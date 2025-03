As minhas crônicas escritas por outros

Foto: Divulgação/Marilena Campos Turma do curso de escrita literária "Crônicas da minha vida"/Projeto Viva/FB Uni

Na quinta-feira, 13 de março, retornei à sala de aula. Das minhas atividades profissionais, após trinta anos voltados totalmente ou em simultaneidade à Educação, em que ingressei no entusiasmo de meus dezessete anos, esse é um dos ofícios que desempenho com maior satisfação. E agora inicio uma jornada de três meses com uma turma dedicada a escrever as crônicas das suas vidas. Portanto, este é também um texto de boas-vindas a esse grupo e a quem tenha interesse de se mirar nos espelhos de suas experiências por meio da produção escrita.

Escrever sobre si é flertar com a imortalidade, é se dar a chance de registrar uma versão de quem somos – a que escolhemos divulgar. Dos dezessete anos para cá, tive a oportunidade de me entender no mundo, aprimorar o estilo, publicar livros, aprender as técnicas que passaram a dividir com a intuição os meus exercícios criativos.

Muitos anos correram — passam velozes —, contudo, fui tomada por uma energia revigorante, senti-me com dezessete outra vez, ao som de “You are the dancing queen / Young and sweet, only seventeen”.

Enquanto ministrava o conteúdo cuidadosamente planejado e respondia com sugestões aos sorrisos, aos olhares acesos pela perspectiva da realização de um projeto particular, único, ouvi a voz interna cantar “Feel the beat from the tambourine”.

Fazer o que se ama é ler, no balanço da rede, o livro que já fisgou o interesse, brindar com os amigos tendo ou não uma razão, algo que nos motiva a qualquer época e não dá para esquecer, e que traz um gosto de novidade guardada, a emoção adolescente de dançar na pista a que todos têm direito. “You can dance, you can jive / Having the time of your life".

Ao acompanhar as histórias dessa gente querida, a minha vida se escreve. É sagrado pisar o chão onde isso acontece, lugar gratificante de aprendizagens, partilha das memórias e transformação. É assim que volto às aulas neste semestre: tirando os meus alunos para dançar.