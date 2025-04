Todos juntos na casa de Natércia

Foto: Divulgação Marília Lovatel participa da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará

A primeira crônica de abril me encontra às voltas com o lançamento, em Fortaleza, de Salvaterra, breve romance de coragem. Acontecerá durante a XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, no sábado 12/4, às 15h, no Centro de Eventos, Espaço Natércia Campos — sob as bênçãos dela, que ousou ser Natércia, nascida dentro do lar onde já havia o Moreira.

Feito o convite, explico a importância da ocasião para a minha trajetória literária: será a primeira oportunidade de compartilhar em solo alencarino a alegria de ter vencido o 20º Prêmio Barco a Vapor — quero que todos venham. Mais que um reconhecimento nacional, esse livro simboliza e concretiza muito do que eu acredito. Tê-lo nas mãos é me emocionar com a imagem criada por Fereshteh Najafi, artista iraniana radicada em Curitiba, é me lembrar de tudo que veio antes da impressão.

Por isso, retrocedo ao momento em que a professora Tereza Araripe afirmou que a crônica de sua jovem aluna, ainda no 2º Ano do Ensino Médio, deveria participar de um concurso presidido por Luis Fernando Verissimo, e depois à generosidade de Rachel de Queiroz, ao ocupar seu tempo escasso na leitura dos rascunhos de uma aspirante a escritora. Salvaterra, breve romance de coragem existe por causa delas e, principalmente, do exemplo de minha mãe e de minha sogra, Maria e Altair, — as duas inspiraram a narrativa.

Leia mais O Santo Graal de quem se basta

A origem da história me chamou

As minhas crônicas escritas por outras mãos Sobre o assunto O Santo Graal de quem se basta

A origem da história me chamou

As minhas crônicas escritas por outras mãos

Foram muitas escolhas, cada palavra de um original inédito, o pseudônimo para me representar no anonimato entre os de 1.135 concorrentes, em homenagem a Heloísa Buarque de Hollanda, imortalizada na ABL como Heloísa Teixeira — com o nome que elegeu para si, ela nos deixou. Contei com importantes colaborações, das quais dependeu o resultado que chega aos leitores. O conteúdo não seria o mesmo sem a competente supervisão de Graziela e a cuidadosa edição de Cláudia, além da acurada revisão de Tatielly. Também a capa dependeu da decisão de Fereshteh de atravessar os oceanos que separam o Irã do Brasil.

No próximo sábado, Natércia nos recebe em sua casa, na Bienal dedicada às mulheres, à resistência e à literatura. Estaremos lá, com as nossas coragens reunidas.